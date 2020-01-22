«Я кричала: «Сделайте что-нибудь, вы же врач!»: мама девочки с редким диагнозом рассказала, как умирал ее ребенок

В Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи умерла семилетняя девочка. В отделении не оказалось реанимации. По мнению мамы, именно это могло стать причиной трагедии. Реанимобиль не успел доехать, чтобы отвезти девочку в другое медицинское учреждение. Главврач больницы говорит, что ребенка пытались спасти всеми силами. Мама маленькой Вики рассказала КП-Новосибирск подробности той страшной ночи и о том, как вели себя врачи.

Вика была инвалидом с двух лет. Фото: личный архив.

«КОРМИЛИ «ЗАВТРАКАМИ»

Вика - инвалид с двух лет. В раннем возрасте у нее обнаружили поражение центральной нервной системы.

- Вика немного отставала в развитии. Мы на это особенного внимания не обратили. Уже потом врачи сказали о болезни, - говорит корреспонденту КП-Новосибирск мама девочки Елена. - В четырехлетнем возрасте дочери поставили диагноз «синдром Ди Джорджи» - редкое генетическое заболевание, при котором происходит ослабление иммунитета, на этом фоне развивается множество болезней. Ну и «эпилепсию» еще поставили.

Девочке стало плохо после Нового года. Резких приступов не было - наступила вялость, ребенок не мог стоять на ногах. Елена вызвала «Скорую помощь». Врачи сказали, что нужна госпитализация.

- Нас положили в неврологический стационар детской больницы. Думали, что у ребенка так эпилепсия проявляется, - объясняет сибирячка.

Врачи брали всевозможные анализы, делали МРТ, ЭКГ, но ничего не могли обнаружить. Тем не менее назначили препараты. С 13 января состояние маленькой Вики начало ухудшаться. Ребенок таял у мамы на глазах.

- В ночь с пятницы, 17 января, на субботу у Вики начались сильные приступы эпилепсии. За сутки их было около семи. Я не знала, как помочь ребенку. Это было еще накануне выходных. В больнице были только дежурные врачи, которые ничего не хотели назначать, - вспоминает Елена. - Говорили, что нужно ждать понедельника. Мне пришлось самой найти личный телефон врача-эпилептолога, у которой мы наблюдались, и звонить ей. Она назначила другой препарат.

Смена лечения девочке не помогла. Вика целыми днями спала и толком ничего не ела. В понедельник, 20 января, девочке снова сделали кардиограмму - результаты оказались плохие. При таком диагнозе могло быть осложнение на сердце.

- Я стала бить тревогу, чтобы врачи начали что-то делать. Меня кормили «завтраками», говорили, что завтра приедет кардиолог, эндокринолог и посмотрит Вику. Все будет завтра, - вздыхает Елена. - Только до «завтра» она не дожила.

Девочку не успели спасти из-за отсутствия реанимации. Фото: личный архив.

«Я НЕ ЗНАЮ, КОГО ВИНИТЬ»

Ночью 21 января у девочки начался очередной приступ эпилепсии. Соседка по палате побежала за врачом, пока Елена держала голову своей малышки.

Последние минуты жизни Вики расписаны досконально. Пометки делала та же соседка по палате. В 4.20 начался приступ, в 4.24 пришла медсестра, в 4.28 медсестра ушла за врачом, в 4.38 Вика перестала дышать.

- Когда врач пришла, она послушала ребенка и сказала, что сердце не бьется. Я закричала: «Сделайте что-нибудь, вы же врач!», - плачет Елена. «Скорая» приехала только в 5.08.

По словам мамы Вики, никакого реанимационного оборудования в больнице нет. У девочки остановилось сердце, а врачи не смогли его завести.

- У них нет адреналина, нет дефибриллятора. Дочери ставили уколы гормонов, но это не помогло. Врач сделала массаж сердца, но это тоже не помогло. Была бы реанимация, ребенка смогли бы спасти, - уверена женщина. - Я не знаю, себя сейчас винить, врачей, или это судьба такая...

После случившегося мама сидела в коридоре с мужем и плакала. Ни один врач к ним не подошел. До сих пор медики не отдали Елене ни больничный лист, ни выписку. Женщина хочет посмотреть, как и чем лечили ее ребенка.

- В суд мы не пойдем. Я отказалась от вскрытия, чтобы больше не мучить Вику, - признается Елена.

ДРУГАЯ СТОРОНА

«Реанимация будет»

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось дозвониться до главного врача городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислава Заблоцкого. Врач прокомментировал отсутствие реанимации в данном филиале:

- Месяц назад губернатор посещал это учреждение, и было принято решение о создании отделения реанимации. Проект уже разработан, финансирование выделено. Все будет сделано в ближайшее время. Этот филиал у нас относительно недавно, теперь пытаемся сделать из него полнопрофильное отделение.

Ростислав Михайлович отметил, что ребенку были проведены все реанимационные мероприятия в соответствии с медицинскими стандартами.

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