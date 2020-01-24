«Не на что жить»: мать шестерых детей обсчитала кассиров на десять тысяч

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:05:19+03:00

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Молодая мать шестерых детей попала в суд за мошенничество со сдачей в магазине. С помощью пятитысячной купюры 27-летней Маргарите удалось обсчитать кассиров супермаркета и бистро почти на десять тысяч рублей. В свое оправдание 27-летняя женщина сказала, что ей нужно кормить малолетних детей, в том числе ребенка- инвалида.

Схема была проста — женщина заходила в магазин, покупала товары на сотню рублей и предлагала кассиру рассчитаться пятитысячной купюрой. Деньги она зажимала между пальцами и кошельком, демонстрируя продавцу. Отвлекая внимание продавца разговорами, многодетная мать предлагала к купюре мелочь и высыпала ее на кассу. Пока кассир пересчитывала мелочь, пятитысячная купюра исчезала обратно в кошелек — и покупательница забирала сдачу, товар и уходила.

Вечером в магазинах обнаруживали недостачу и начинали смотреть записи с камер: так и обнаружили подозреваемую цыганку.

Многодетная мать неофициально работала продавцом на барахолке, а в свободное время ухаживала за детьми. Согласно материалам дела, младшему ребенку всего девять месяцев, а старший уже ходит в школу. Официально женщина не состояла в браке и получает пособие от государства. Женщина рассказала, что отец у детей один и он иногда помогает, хотя официально отцовство детей точно не установлено. В остальное время заботу о малышах берет на себя бабушка.

— Обвиняемая полностью признала вину и частично возместила ущерб в - пять тысяч рублей. Женщина сказала, что нехватка денег толкнула ее на преступление. В целом характеризовалась удовлетворительно, ранее не была судима, на учетах в психиатрическом и наркологическом диспансере не состоит, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Кировского района Вероника Сафронова.

Мировой суд признал 27-летнюю Маргариту виновной в мелком мошенничестве и назначил год ограничения свободы — не покидать пределов города, не менять место жительства и являться для регистрации в госорган. Кроме того, многодетной матери предстоит возместить ущерб до конца.

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ИСТОЧНИК KP.RU