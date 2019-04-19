2019-04-19T20:22:51+03:00
Происшествия

«Она дунула на руку, и деньги исчезли»: цыганка-гадалка обманула девушку, которая взяла из банка в кредит 60 тысяч

Процесс «снятия порчи» увидел проходивший мимо депутат, он заставил мошенницу вернуть деньги и рассказал о ней полиции [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Лида поверила, что на ней порча, и отдала цыганке тысячу рублей. К счастью, в этот момент мимо проходил депутат. Фото: Константин ТЕРЕЩЕНКОЛида поверила, что на ней порча, и отдала цыганке тысячу рублей. К счастью, в этот момент мимо проходил депутат. Фото: Константин ТЕРЕЩЕНКО
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Барабинский депутат Константин Терещенко вступил в бой с уличной магией. Народный избранник, проходя мимо вокзала, увидел, как на лавочке возле девушек сидит цыганка и что-то приговаривает.

- Я шел со встречи с торговцами, которых постоянно гоняют от вокзала, - разбирали их проблемы. Как раз вел прямой эфир в «Инстаграме» и увидел эту картину: девушки, цыганка. Смотрю, у одной уже глаза стеклянные. Как под гипнозом, - рассказал «КП» - Новосибирск» Константин Терещенко. - Мне было понятно: что-то тут не то. Поэтому я подошел с включенной камерой. Цыганка подскочила. И ударила одну из девушек по плечу. Мне показалось это такой жест, как будто она ее разбудила, вывела из гипноза. Да и по первым ответам «разбуженной» было понятно, что человек будто спросонья. Я ее спрашиваю: «Деньги пропали?» Она как-то интересно так отвечает: «Большие - нет». Я спрашиваю: «А какие пропали?» Оказалось, тысяча рублей.

«Зазомбированной» оказалась жительница деревни Усть-Тандовка. Специально приехала в Барабинск, чтобы взять кредит. Банк деньги выдал - 60 тысяч рублей. А следом на вокзале простушку подкараулила цыганка. «Сглаз, - говорит, - на тебе».

Депутат помог вернуть деньги девушке, которую обманула цыганка.

- Я была как не в себе, и еще было страшно. Она (цыганка. - Ред.) дунула на руку, и тысяча исчезла. Я очень переживала, что она сейчас дунет на сумку, где у меня 60 тысяч лежат, и они тоже пропадут, - вспоминает Лида, которая испытала на себе силу внушения.

Но история эта со счастливым для Лиды концом. Тысячу, которую у нее «сдула» цыганка, ей все же вернули.

- Я догнал эту цыганку, говорю: «Вы тысячу-то девушке отдайте». Вернула, - резюмирует Константин. - Самое интересное, что девушка поддалась внушению не одна - рядом была ее подруга. И тоже ведь смотрела и пошевелиться не могла. К счастью, в деревню они вернулись со всей наличкой.

Депутат говорит, что после этого случая заехал в местный отдел полиции, рассказал о мошеннице. А после того, как опубликовал видео с «зомбированной Лидой» в соцсетях, нашел и других пострадавших. Люди вроде взрослые, далекие от всей этой чертовщины, а признаются:

- Эта цыганка меня тоже гипнозом взяла, наверное... Сама не поняла, как ей отдала 700 рублей.

- Меня два раза ловили вот так же. Один раз отдала последнюю тысячу, потом - телефон. Капец, такой глупый был развод, но как во сне все это...

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Чаще применяется не гипноз, а внушение»

Жертвы уличных колдуний говорят, что все начинается с безобидной фразы из серии «Вижу порчу на тебе, покажи-ка ручку», а дальше все как в тумане. Психологически цыганки так входят в доверие - наши ладони напрямую связаны с подкоркой головного мозга, а мягкие поглаживания убаюкивают бдительность, мозг думает: «Этому человеку можно доверять». Обратите внимание, что говорят цыганки быстро и без остановки - так они специально перегружают мозг жертвы, вводя человека в состояние, похожее на трансовое.

- Чаще применяется не гипноз, а внушение, «ключевое слово», иные способы нейролингвистического программирования, - объясняет психиатр-криминалист Михаил Виноградов.

И конечно, все специалисты дают один совет: просто не заговаривать с приставучими «ясновидящими» и ускорить шаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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