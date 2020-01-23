Анатолий Локоть: прямые выборы мэров городов-миллионников нужно закрепить в Конституции

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:42:32+03:00

Градоначальник также отметил, что он полностью поддерживает инициативу Президента об изменениях в Конституции РФ

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Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть предложил включить перечень поправок в Конституции РФ возможность прямых выборов руководителей крупных городов. По словам градоначальника, он полностью поддерживает инициативу Президента об изменениях в главном документе страны.

Анатолий Локоть также отметил, что в послании Владимира Владимировича Путина очень знаково прозвучали слова об усилении публичной власти. В частности о том, что полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, могут и должны быть расширены и укреплены.

— В связи с этим я хочу озвучить поправку, которую, как мне кажется, стоит включить в перечень изменений — об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров РФ, — резюмировал мэр Новосибирска. — К таким центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники. В России таких городов 15, в их числе и Новосибирск. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции.

Стоит отметить, что внесение поправок в Конституцию РФ является сейчас одной из центральных тем, которую обсуждают депутаты на разных уровнях.

Напомним, не так давно в эфире радио «Комсомольская правда» Анатолий Локоть также рассказывал об обновлении Новосибирского автопарка и опроверг слухи о его расширении. По словам градоначальника, обновление в автопарке проходит ежегодно, во время него списываются старые автомобили, пришедшие в негодность. А вот новые авто, по словам мэра, автопарк закупает крайне редко, когда те, что были на ходу раньше, уже нельзя эксплуатировать. Анатолий Локоть утверждает, что для служебного пользования автомобили просто необходимы. Ведь существуют различные чрезвычайные ситуации и ситуации, которые требуют быстрого реагирования руководителю высокого ранга. Поэтому, пока полностью отказаться от авто нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU