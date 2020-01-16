Анатолий Локоть опроверг увеличение автопарка мэрии Новосибирска

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:21:18+03:00

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заверил, что новосибирский автопарк – не расширяется.

Нынешней зимой по соцсетям прошла информация, что мэрия приобретает два новых автомобиля. Причем, в тот период, когда городские власти рекомендовали жителям больше пользоваться общественным транспортом. Мэр ответил на это.

- Расширения автопарка нет. Есть обновление ежегодное. Списываются автомобили, - пояснил Анатолий Локоть в радиоэфире КП-Новосибирск. - Автопарк насчитывает, по памяти говорю, около сорока автомобилей. Износ их очень большой, большинство насчитывает десять и более лет. Мы очень редко обновляем, по одной-две машины производим закупку. Но это - когда пришли в полную негодность, и надо списывать уже. Но для служебного пользования автомобили просто необходимы. Есть чрезвычайные ситуации, есть ситуации, которые требуют быстрого реагирования руководителю высокого ранга. Поэтому отказаться полностью от служебных автомобилей я пока не вижу возможности.

Также глава города отметил, что один из департаментов пользуется услугами такси.

На вопросы отвечает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.Multistreaming with https://restream.io/

ИСТОЧНИК KP.RU