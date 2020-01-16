2020-01-16T08:07:08+03:00
Общество

Новосибирских чиновников пересаживают со служебных авто на такси

Мэр Анатолий Локоть говорит, что это экономно, но есть сложности
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Сотрудники мэрии будут больше ездить на такси, меньше - на служебном транспорте.Сотрудники мэрии будут больше ездить на такси, меньше - на служебном транспорте.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сотрудники мэрии Новосибирска меняют служебные автомобили на такси. Об этом КП-Новосибирск рассказал глава города Анатолий Локоть.

- В прошлом году один департамент социальной политики перевел своих руководителей на аутсорсинг – пользоваться такси. Сейчас мы собираемся расширить этот опыт, - сказал мэр.

Он пояснил, что с точки зрения расходов это выгодно, но вопрос – не только финансовый. Вероятно, есть замечания к качеству обслуживания.

- Важно, чтобы функция не пострадала. Мы ждем эффективного управления. Что касается экономики - в выигрыше. Но есть и проблемы. Опыта набираемся в этом отношении, - сказал Анатолий Локоть. - Еще два департамента в этом году переходят на такой аутсорсинг.

На вопросы отвечает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.Multistreaming with https://restream.io/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сердце забилось снова: врачи вернули к жизни девушку-самоубийцу
В Новосибирске спасатели сняли 79-летнюю бабушку с крыши библиотеки
Поваляли булки по полу: продавец пожаловался на антисанитарию и тараканов в своем магазине
«Искали сотни человек»: девочка с разными глазами пропала после школы в Карасуке
Врачи «Скорой помощи» попали в аварию, когда спешили к рожающей сибирячке
Новосибирских чиновников пересаживают со служебных авто на такси
«Техники не хватает»: мэр Новосибирска ответил на критику чистки дорог
Мэр Новосибирска – о второй смене в школах: «Изменить эту ситуацию быстро невозможно»
«Увидела в окно, сразу побежала помощь оказывать»: ПАЗик с пассажирами врезался в иномарку
«Это же ненормально!»: мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как считал министров, уехавших за границу
Вылетел на встречку: в Новосибирске в страшной аварии пострадала пассажирка такси
«Не дошла до дома пару метров»: сибирячка сломала ногу, поскользнувшись у подъезда
«Нам же добро сделали»: мама мальчика, которому собрали 1,5 миллиона, подарила бабушке сковородку
«Думала, это муж»: двухмесячный щенок разбудил храпом свою хозяйку
Дочку чиновницы заставили дважды оплатить проезд в автобусе
«Мы вас ненавидим»: рыжая соседка устроила травлю собаководу из-за лая псов
«Вы плачете? Я плачу»: история сибирячки, победившей рак, растрогала соцсети
Без паники: в МЧС объяснили хлопок на ТЭЦ-2
Собралась пробка: легковушка и такси столкнулись в центре Новосибирска
Россиян кинул на 8 миллионов новосибирский человек-фантом?