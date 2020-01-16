Новосибирских чиновников пересаживают со служебных авто на такси
Сотрудники мэрии Новосибирска меняют служебные автомобили на такси. Об этом КП-Новосибирск рассказал глава города Анатолий Локоть.
- В прошлом году один департамент социальной политики перевел своих руководителей на аутсорсинг – пользоваться такси. Сейчас мы собираемся расширить этот опыт, - сказал мэр.
Он пояснил, что с точки зрения расходов это выгодно, но вопрос – не только финансовый. Вероятно, есть замечания к качеству обслуживания.
- Важно, чтобы функция не пострадала. Мы ждем эффективного управления. Что касается экономики - в выигрыше. Но есть и проблемы. Опыта набираемся в этом отношении, - сказал Анатолий Локоть. - Еще два департамента в этом году переходят на такой аутсорсинг.
На вопросы отвечает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.Multistreaming with https://restream.io/
ИСТОЧНИК KP.RU