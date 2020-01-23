«Пытался увезти девочку на машине!»: сибиряки пересылают друг другу сообщение о нападении на третьеклассницу

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:58:19+03:00

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В родительских чатах сибиряков уже несколько дней гуляет история о нападении на третьеклассницу в поселке Чаны под Новосибирском. Взволнованные мамы и папы пересылают это сообщение друг другу и просят других родителей предупредить своих детей быть об опасности.

— Уважаемые родители! Вчера 22 января в районе Целинстроя была попытка похитить девочку, учащуюся в третьем классе нашей школы. Поговорите с детьми, объясните, что нельзя подходить и разговаривать с чужими людьми. Злоумышленник был на серой машине, — говорится в тексте предупреждения в одном из родительских чатов, скриншот которого опубликован в паблике Вконтакте «Чаны | Черный и Белый список».

Сибиряки пересылают это сообщение друг другу и просят других родителей предупредить своих детей быть об опасности. Фото: «Чаны | Черный и Белый список».

Корреспонденты КП-Новосибирск решили попробовать разобраться в этой ситуации. Как оказалось позже, события, описанные в родительских чатах, несколько отличаются от того, что произошло на самом деле.

Поскольку в ГУ МВД по Новосибирской области и в отделе полиции Чановского района КП-Новосибирск сообщили, что заявлений о подобном происшествии к ним не поступало, корреспонденты обратились к местным общественникам.

По словам Чановского активиста Армена Аракелова, скриншот родительского чата прислала одна из подписчиц группы, пожелавшая остаться анонимной. Ему удалось выяснить, что в представленный родительский чат это предупреждающее сообщение так же было прислано кем-то из родителей. А вот самой первой этой историей поделилась в сети сибирячка, которая узнала о произошедшем от своей дочери. Однако на самом деле ситуация оказалась куда более прозаичной:

— Трое ребятишек шли со школы, два мальчика и девочка. Ну, они играли, толкались, а все это возле дороги было. Вот один из автомобилистов остановился и сделал им замечание. Дети тут же разбежались. Девочка, когда прибежала домой, на вопрос мамы о том, что случилось, выдумала ту самую историю про нападение. Мама написала об этом в родительский чат — и история тут же разлетелась по сети, — рассказал КП-Новосибирск Армен Аракелов. — В итоге, она дошла и до того самого мужчины, который решил остановить расшалившихся у проезжей части детей. Тогда он нашел ту самую маму, приехал к ней, и рассказал, как все было на самом деле. Но, тем не менее, опровержение женщина писать уже не стала. Хотя, на мой взгляд, зря.

Армен Аракелов уверен в том, что женщина поступила правильно: проявила гражданскую активность, предупредила об опасности других. Ведь родителям никогда не будет лишним напомнить своим детям о мерах предосторожности. Однако, общественник считает, что бдительной маме все же стоило написать опровержение, когда ей стала известна правда, чтобы другие родители не беспокоились понапрасну.

Стоит отметить, что за последнее время, это не первое «вирусное» сообщение, которое взволнованные сибиряки пересылают друг другу. В декабре 2019 года в родительских чатах часто появлялся ролик с ребенком, которого, по словам родителей, угостили в школе конфетой с неизвестными веществами.

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ИСТОЧНИК KP.RU