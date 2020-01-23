2020-01-23T18:58:19+03:00
Общество

«Пытался увезти девочку на машине!»: сибиряки пересылают друг другу сообщение о нападении на третьеклассницу

Корреспонденты КП-Новосибирск решили разобраться в данной ситуации
Ульяна ДЖАНКОВААлена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В родительских чатах уже несколько дней гуляет история о нападении на третьеклассницу.В родительских чатах уже несколько дней гуляет история о нападении на третьеклассницу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В родительских чатах сибиряков уже несколько дней гуляет история о нападении на третьеклассницу в поселке Чаны под Новосибирском. Взволнованные мамы и папы пересылают это сообщение друг другу и просят других родителей предупредить своих детей быть об опасности.

— Уважаемые родители! Вчера 22 января в районе Целинстроя была попытка похитить девочку, учащуюся в третьем классе нашей школы. Поговорите с детьми, объясните, что нельзя подходить и разговаривать с чужими людьми. Злоумышленник был на серой машине, — говорится в тексте предупреждения в одном из родительских чатов, скриншот которого опубликован в паблике Вконтакте «Чаны | Черный и Белый список».

Сибиряки пересылают это сообщение друг другу и просят других родителей предупредить своих детей быть об опасности. Фото: «Чаны | Черный и Белый список».

Сибиряки пересылают это сообщение друг другу и просят других родителей предупредить своих детей быть об опасности. Фото: «Чаны | Черный и Белый список».

Корреспонденты КП-Новосибирск решили попробовать разобраться в этой ситуации. Как оказалось позже, события, описанные в родительских чатах, несколько отличаются от того, что произошло на самом деле.

Поскольку в ГУ МВД по Новосибирской области и в отделе полиции Чановского района КП-Новосибирск сообщили, что заявлений о подобном происшествии к ним не поступало, корреспонденты обратились к местным общественникам.

По словам Чановского активиста Армена Аракелова, скриншот родительского чата прислала одна из подписчиц группы, пожелавшая остаться анонимной. Ему удалось выяснить, что в представленный родительский чат это предупреждающее сообщение так же было прислано кем-то из родителей. А вот самой первой этой историей поделилась в сети сибирячка, которая узнала о произошедшем от своей дочери. Однако на самом деле ситуация оказалась куда более прозаичной:

— Трое ребятишек шли со школы, два мальчика и девочка. Ну, они играли, толкались, а все это возле дороги было. Вот один из автомобилистов остановился и сделал им замечание. Дети тут же разбежались. Девочка, когда прибежала домой, на вопрос мамы о том, что случилось, выдумала ту самую историю про нападение. Мама написала об этом в родительский чат — и история тут же разлетелась по сети, — рассказал КП-Новосибирск Армен Аракелов. — В итоге, она дошла и до того самого мужчины, который решил остановить расшалившихся у проезжей части детей. Тогда он нашел ту самую маму, приехал к ней, и рассказал, как все было на самом деле. Но, тем не менее, опровержение женщина писать уже не стала. Хотя, на мой взгляд, зря.

Армен Аракелов уверен в том, что женщина поступила правильно: проявила гражданскую активность, предупредила об опасности других. Ведь родителям никогда не будет лишним напомнить своим детям о мерах предосторожности. Однако, общественник считает, что бдительной маме все же стоило написать опровержение, когда ей стала известна правда, чтобы другие родители не беспокоились понапрасну.

Стоит отметить, что за последнее время, это не первое «вирусное» сообщение, которое взволнованные сибиряки пересылают друг другу. В декабре 2019 года в родительских чатах часто появлялся ролик с ребенком, которого, по словам родителей, угостили в школе конфетой с неизвестными веществами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он был под снюсами? Видео с ребенком, который забыл все слова, взбудоражило соцсети

Обеспокоенные новосибирцы пересылают ролик друг другу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анатолий Локоть: прямые выборы мэров городов-миллионников нужно закрепить в Конституции
«Пытался увезти девочку на машине!»: сибиряки пересылают друг другу сообщение о нападении на третьеклассницу
Новосибирец на иномарке сбил школьника: ребенка доставили в больницу
Под Новосибирском пассажирский автобус протаранил внедорожник
«Почему они молчат»: новосибирские пассажиры шокировали блогера из Казахстана
Родители объявили в розыск сына-первоклассника, который задержался в школе
«Фура добавилась позже»: два грузовика перекрыли дорогу в Новосибирске
«Один душ на 60 комнат»: кипяток затопил ветхое общежитие под Новосибирском
Следователи проводят проверку после смерти девочки в больнице без реанимации
В АО «РЭС» прошло курсовое обучение руководителей учебных групп
Довыпендривался: парня, который прогуливался по рельсам в метро, оштрафовали
Закончились поиски сбежавшего из-за уроков 11-летнего мальчика
Сбежавшего из-за уроков 11-летнего мальчика видят в городе
«Тебя Бог не простит!» - мать убитого бизнесмена разрыдалась, услышав на суде извинения киллера
Как Бог раздавал снег: ироничный ролик про гречку и новосибирские сугробы взорвал соцсети
А он хотел снежинки вырезать: полицейского, который заливал виски в бачок омывателя, наказали слишком строго
День российского студенчества в СГУПСе
Отчет губернатора Новосибирской области о работе правительства принят единогласно
«Вернусь, когда мама исправится»: в Новосибирске ищут пропавшего 11-летнего мальчика
«Хозяин прибежал, а там все в огне»: в Новосибирске ночью вспыхнул дом
Клиенты Tele2 в Новосибирске могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%
Бегала и дышала на всех: приставы заставили сибирячку с туберкулезом лечь в больницу
В холодильнике не поместилось: вор украл мясо из багажника автомобиля
«Ого, сколько котиков»: сибирячка случайно устроила флешмоб, пока скучала в «пробке»
«Лежал, не в силах пошевелиться»: пса, больного раком, хозяева выбросили на улицу
«А если по голове кому-нибудь?»: соцсети возмутили подростки, разбившие битами автомобиль на парковке
«Я стала раскрепощенной»: сибирячка в коротких шортах показала откровенный танец
«Она не слышит людей, но любит их»: волонтеры ищут дом глухой собаке