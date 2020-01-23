Новосибирец на иномарке сбил школьника: ребенка доставили в больницу

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:37:07+03:00

У 11-летнего мальчика может быть сломан позвоночник

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В Новосибирске 33-летний водитель автомобиля «Hyundai Tucson» сбил 11-летнего мальчика. Авария случилась 23 января, в около трех часов дня.

— Водитель «Hyundai Tucson» ехал по улице Дунаевского со стороны улицы Объединения в сторону улицы Макаренко. В районе дома номер 3 по улице Дунаевского он сбил 11 летнего мальчика, которые переходил там дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу НИИТО. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В результате аварии пострадавшего мальчика доставили в больницу НИИТО. По предварительным данным, у ребенка оказался сломан позвоночник. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Напомним, вечером 23 января, на трассе под Новосибирском произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и «ВАЗ-2121». По предварительным данным, в аварии пострадал водитель легкового автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU