23 Янв. 2020 2020-01-23T17:06:38+03:00

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Вечером, 23 января, на трассе под Новосибирском пассажирский автобус столкнулся с внедорожником. ДТП случилось возле станции Мочище.

— Водитель автобуса ПАЗ № 189 не справился с управлением и протаранил внедорожник «ВАЗ-2121», ехавший по встречной полосе. От удара Нива получила серьезные повреждения левой и передней частей кузова, а также у нее вдавлена крыша, — сообщают очевидцы события в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Автобус, в свою очередь остался без решетки радиатора, бампера и фар и его развернуло поперек дороги.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали, что в аварии пострадал водитель Нивы:

— По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, он обратился за медицинской помощью, — сообщили в ГУ МВД по НСО. — В автобусе, помимо водителя находилось еще три человека. О пострадавших среди них информации не поступало.

На месте работают сотрудники полиции, ГИБДД и скорой помощи. Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Под Новосибирском пассажирский автобус протаранил внедорожник.

ИСТОЧНИК KP.RU