2020-01-23T16:49:50+03:00
Общество

«Почему они молчат»: новосибирские пассажиры шокировали блогера из Казахстана

Мужчину сильно удивила тишина в транспорте и отсутствие полицейских
Никита МАНЬКО
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Новосибирцы тактично молчат в метро, в отличие от жителей КазахстанаНовосибирцы тактично молчат в метро, в отличие от жителей КазахстанаФото: Даба ДАБАЕВ
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Бывший менеджер из Казахстана Александр Попов сравнил Россию с родной страной и на примере Новосибирска и нашел семь отличий. Эмигрант из Усть-Каменогорска сразу же удивился чистоте улиц и рассказал, как отличить новосибирцев от приезжих. Как рассказал автор канала «1на1», он переехал в Сибирь из-за экологии, нестабильных зарплат и налогов на все подряд.

Первым шоком для эмигранта стало спокойное отношение к приезжим, никто не советовал ему уехать домой. Затем Александра удивила чистота улиц и особенно поведение новосибирцев — только приезжие из других городов бросают мусор на улице, уверен эмигрант. Блогер ждал дорогих продуктов — молока, манго, кокосов, но по его мнению, цены в Сибири низкие.

Еще одним отличием стало отсутствие в Новосибирске постоянных патрулей полиции на улицах. В Казахстане они есть на каждом углу, уверяет Александр.

Теплая зима в Новосибирске оказалась слишком мягкой для гражданина Казахстана, а еще он был приятно удивлен, что даже с разрешением о временном пребывании в стране легко найти здесь работу. Но самым странным оказалась непривычная тишина в общественном транспорте.

— Чему я действительно был удивлен — когда заходишь в автобус, то думаешь — почему здесь такая тишина? Люди не то, что по телефону не разговаривают — они даже между собой не беседуют. Даже какая пара заходит в автобус — они или приглушенным голосом разговаривают, или не разговаривают. Метро — это вообще отдельная тема, ты едешь и слышишь только стук колес. Все едут молча, понимая, что рядом едет другой человек — и ему, возможно, это будет неприятно. Это культура и этика поведения, — рассказал Александр Попов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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