2020-01-17T11:34:59+03:00
Общество

Блогера-провокатора жестоко избили на глазах девушки в Новосибирске

Александр Миллер утверждает, что неизвестные напали ночью, но он смог отбиться ножницами
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Александр Миллер выложил фото со сломанным зубом.Александр Миллер выложил фото со сломанным зубом.Фото: СОЦСЕТИ
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Новосибирский блогер Александр Миллер в очередном ролике предстал со сломанным зубом и кровоподтеками на лице. По словам молодого человека, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 января в районе Затона.

В интервью КП-Новосибирск блогер пояснил, что с девушкой шел от друга. Полагали, что в Старый Новый год никаких неприятностей не случится даже ночью. Проходя по частному сектору, столкнулись с незнакомцами.

- Начали задавать нам вопросы, мол, чего мы тут ходим, и в таком духе, угрожали расправой и требовали показать все наши вещи. Я возмутился, но их было трое, они начали смотреть, что у нас есть. Когда я поинтересовался, чего от нас, вообще, хотят, один из них резко напал на меня и начал избивать, - рассказал Миллер КП-Новосибирск. - Я слабо помню все детали и полную хронологию событий, так как во время избиения начинал терять сознание и не понимал что происходит.

«Я могу вставить золотой зуб» - блогер превратил преступление в интерактив с подписчиками. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Говорит, нападавший швырнул его на снег, а там нашелся спасительный предмет.

- Среди разбросанных вещей я ухватился за обычные канцелярские ножницы, которые были у моей девушки с собой, и в момент, когда избивающий подошел ко мне сзади, вероятно, чтобы добить, так как до этого меня пинали ногами, я принял решение давать отпор, - рассказывает блогер. - Нанес несколько ударов через спину. Не видел, куда бью, потому как пытался прикрывать лицо, но после этого они сели по машинам и уехали, забрав мой телефон.

Уезжая, незнакомцы пригрозили парню расправой – так рассказывает Миллер. Пострадавший говорит, что полицию вызывал, но писать заявление не стал.

Александр Миллер известен своим подписчикам роликами, в которых он провоцирует работников торговли, пытается бесплатно получить еду. После избиения блогер заявил, что для съемок новых роликов ему нужно восстановить зуб, на что требуются деньги.

В областном управлении МВД России не подтвердили и не опровергли факт нападения на Александра Миллера. Редакция КП-Новосибирск направила официальный запрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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