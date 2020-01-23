«Один душ на 60 комнат»: кипяток затопил ветхое общежитие под Новосибирском

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:00:21+03:00

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Жители ветхого дома в городе Искитиме пожаловались на невозможные условия для жизни. Хозяйка одной из комнат засняла потоп, горячая вода течет с потолка и заливает коридоры.

— Администрация сняла дом по адресу микрорайон Северный, 22 с баланса около года назад и жильцы вынуждены выживать сами, — сообщила подписчица сообщества «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».

Прорыв трубы произошел вечером 22 января — кипяток начал топить коридор и кухню в первом подъезде. Подобные аварии происходят регулярно — дом 1930-х годов постройки ветшает и люди съезжают.

По словам хозяйки одной из комнат, год назад жильцы сняли ветхую двухэтажку с баланса администрации для признания ее аварийной. Теперь дом находится в непосредственном управлении жильцов.

Капремонт должен был пройти в 2019 году, но власти так ничего и не сделали, призналась Анна. Коммунальщики обещали поменять все коммуникации в подвале, но так ничего и не произошло.

— Половина жильцов алкоголики, но очень много хороших и ответственных людей живет, они страдают. Там всего один душ на 60 комнат, он на первом этаже. Но тяжело бороться со злом, мы съехали оттуда — с детьми жить невозможно, — рассказала собственница Анна.

В администрации Искитима сообщили, что после жалоб жильцов они установили новый кран и устранили проблему. Однако большинство собственников комнат принципиально не платят за услуги ЖКХ.

— Жители признали дом аварийным, но в очередь на расселение еще не встали. Они накопили долг более 3 млн за ЖКХ, ни одна управляющая компания не хочет с ними связываться. Есть активные люди, но остальные думают, что там коммунизм и не платят ни за что, — прокомментировал ситуацию замглавы администрации Искитима по ЖКХ Константин Сеничев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/756382" frameborder="0"></iframe> Авайрийный дом с должниками затопило кипятком.Никита МАНЬКО

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ИСТОЧНИК KP.RU