«Страшно ехать, все в пару»: в Новосибирске улицу Выборную залило кипятком
Коммунальное ЧП в Октябрьском районе Новосибирска произошло в воскресенье, 17 ноября: там залило улицу Выборную.
- По дорогам льётся кипяток, вода течёт от остановки «Посёлок» до эстакады на Кирова, всё в пару, видимость практически нулевая, проехали пожарные, скорые. Страшно ехать, - пишет подписчица на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Затруднено движение в сторону НГПУ.
Сейчас коммунальщики пытаются устранить дефект: отключено водоснабжение в 86 домов. Тепло планируют дать до 10.00 понедельника.
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшую аварию:
- Мы сейчас ехали через это: все в воде, местами видимости ноль. Дома ни горячей воды, ни отопления!
- Представлю, как мы утром поедем на работу.
- Жесть! Бедные жители, сейчас будет сплошная бобслейская трасса, - пишут комментаторы.
В Новосибирске улицу Выборную затопило кипятком.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU