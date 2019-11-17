2019-11-17T16:06:49+03:00
Происшествия

«Страшно ехать, все в пару»: в Новосибирске улицу Выборную залило кипятком

Сейчас коммунальщики пытаются устранить дефект
Татьяна СОЛОВОВА
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Из-за пара на улице ничего не видно.Из-за пара на улице ничего не видно.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Коммунальное ЧП в Октябрьском районе Новосибирска произошло в воскресенье, 17 ноября: там залило улицу Выборную.

- По дорогам льётся кипяток, вода течёт от остановки «Посёлок» до эстакады на Кирова, всё в пару, видимость практически нулевая, проехали пожарные, скорые. Страшно ехать, - пишет подписчица на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Затруднено движение в сторону НГПУ.

Сейчас коммунальщики пытаются устранить дефект: отключено водоснабжение в 86 домов. Тепло планируют дать до 10.00 понедельника.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшую аварию:

- Мы сейчас ехали через это: все в воде, местами видимости ноль. Дома ни горячей воды, ни отопления!

- Представлю, как мы утром поедем на работу.

- Жесть! Бедные жители, сейчас будет сплошная бобслейская трасса, - пишут комментаторы.

В Новосибирске улицу Выборную затопило кипятком.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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