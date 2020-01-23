Довыпендривался: парня, который прогуливался по рельсам в метро, оштрафовали

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:39:18+03:00

Новосибирцу было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Новосибирске впервые оштрафовали молодого человека за хождение по путям в метро. Теперь, согласно решению мирового судьи Ленинского района Новосибирска, ему придется заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Примечательно, что штраф за подобное правонарушение назначен впервые в истории города.

— Действия пассажира были квалифицированы по части третьей статьи 11.15.1 КоАП РФ, — сообщили в Новосибирском метрополитене. — Решением суда он был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, история случилась 3 декабря 2019 года. В районе десяти часов вечера один из пассажиров новосибирской подземки решил спрыгнуть на второй путь с перрона станции «Площадь Маркса». Молодой человек хотел пройти дальше в тоннель, где находится тупик. Своими действиями парень нарушил правила безопасного поведения на путях.

Стоит отметить, что это не единственный подобный случай, произошедший в новосибирском метро. КП-Новосибирск писали также о молодом парне, который днем 20 декабря 2019 года спрыгнул на пути на станции метро Гагаринская, чтобы пройтись по ним и выкурить сигарету. Тогда молодого человека удалось остановить сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU