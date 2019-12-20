«Это все ради хайпа?»: курящий сибиряк прогулялся по рельсам в метро

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-20T13:30:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибиряк спрыгнул на рельсы в метро перед поездом, чтобы пройтись и выкурить сигарету. К счастью, машинист вовремя заметил молодого человека и успел остановиться. Инцидент произошел около четырех часов вечера на станции метро Гагаринская в Заельцовском районе.

— В полицию позвонили сотрудники метрополитена и сообщили, что неизвестный парень спрыгнул на пути перед поездом и пошел в сторону тупика. На место сразу же выехали сотрудники полиции, молодого человека быстро вытащили на перрон и задержали, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Сразу после того, как молодой человек оказался в безопасном месте, движение поездов возобновилось — задержка была совсем незначительной.

Задержанный парень находится в пункте полиции на метрополитене. Любителя прогулок по рельсам могут привлечь к административной ответственности за нарушение транспортной безопасности.

Неординарные действия сибиряка сняли на видео другие пассажиры метро. Позже ролик появился в соцсетях. В комментариях под постом многие люди отметили, что из-за подобного необдуманного поведения действительно могла случиться настоящая трагедия:

— Я думаю, это все ради «хайпа».

— Такие глупости правда могли закончиться печально.

— Это очень странное поведение, может, ему нужна помощь?

— Сейчас модно популярность искать таким образом, — пишут люди в комментариях под постом в паблике «Инцидент Новосибирск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/750813" frameborder="0"></iframe> Курящий сибиряк гуляет по рельсам в метро.

ИСТОЧНИК KP.RU