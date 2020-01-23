«Тебя Бог не простит!» - мать убитого бизнесмена разрыдалась, услышав на суде извинения киллера

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:44:15+03:00

В Новосибирск заканчивается суд по делу о заказном убийстве. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Преступник убил жителя Новосибирска на глазах его семьи. Заказчиком преступления оказался друг жертвы

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В Новосибирском областном суде прозвучали последние слова двух обвиняемых. Карена Карапетяна и Ивана Жирова ждет приговор за убийство бизнесмена. По данным следствия, первый заказал расправу над своим же другом, второй выступил в роли киллера.

Шандро Оглы стал жертвой преступления перед самым Новым годом – 30 декабря 2018 года. Почти в полночь предприниматель подъехал к дому на улице Тверской. Нагнулся, чтобы взять из салона сумку, и в этот момент сзади набросился преступник.

Родные, увидев это в окно, бросились на помощь. Но спасти Шандро не смогли. Как потом выяснило следствие, заказ поступил в связи с разногласиями в бизнесе.

Прокурор предложил приговорить Карапетяна к 17 годам лишения свободы, Жирова – к 20. Об этом КП-Новосибирск сообщила начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Ирина Гусева.

- Он меня обнимал, говорил «спасибо, тетя Лариса», - мама погибшего бизнесмена рассказала про заказчика убийства. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

23 января обвиняемым предложили выступить с последним словом.

- Хочу попросить прощения у родственников погибшего. Да, я виновен. Я не отрицаю этого, - сказал Жиров.

- Тебя Бог не простит, не только я, - не сдержав слез, ответила мать погибшего предпринимателя Лариса Оглы.

- Я не виноват во всем этом. Сказать больше нечего, - не признал обвинения Карапетян.

Впрочем, следствие восстановило картину событий, предшествовавших нападению. Согласно материалам СКР, Карапетян не только заказал убийство, но и подробно проинструктировал киллера.

В ближайшее время суд поставит в этом деле точку.

Мать убитого предпринимателя на суде встретилась с киллером и заказчиком преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU