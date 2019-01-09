Кандидат в консулы Армении нанял киллера, чтобы убить друга детства из-за разногласий в бизнесе

30 декабря, предновогодняя суета. Шандро подъехал к дому на улице Тверской уже почти в полночь. Жена видела в окно, как супруг вышел из машины. Нагнулся, чтобы взять из салона сумку, и в этот момент сзади на него набросился неизвестный. Сюзанна, оставив ребенка в комнате, помчалась на помощь. Вслед за ней - мама предпринимателя, его брат.

- Я спала. Слышу крики. Выбежала в одной сорочке на улицу, увидела, что какой-то мужчина лежит над моим сыном. Я думала, он его кулаками бьет. Не поняла, что происходит. Схватила его, приподняла. Он развернулся, меню всю обрезал и опять на сына упал, - плачет мама Шандро.

Мама Шандро с детства знала Карена и принимала, как родного.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Убийца, говорит, был вооружен ножом и кастетом с лезвиями. Втроем родственники пытались оттащить его от изрезанного бизнесмена. Мама в одной сорочке, брат, выскочивший на улицу в одних тапках, жена… Сюзанна схватила лопату и била преступника, но тому все было нипочем. Брат Ян во время драки не понимал, почему стала «гореть» рука - по ней глубоко полоснул противник. Злоумышленник все-таки вырвался и убежал. Убежал по пояс раздетый - Ян в драке сорвал с него одежду и еще - висевший на шее жетон.

Во время драки киллер располосовал руку брату предпринимателя.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Зовите «Скорую», - успел попросить Шандро, но спасти его не успели.

«Скорая помощь» все равно понадобилась - после схватки и у брата, и у матери, и у жена изрезаны руки. Преступник усиленно размахивал лезвиями.

Полиция сразу вышла на его след.

- Удалось восстановить путь следования подозреваемого в совершении убийства и место, где он скрывался. Около 4 часов утра 31 декабря 2018 года подозреваемый - 19-летний ранее несудимый мужчина - был задержан в квартире дома по улице Серафимовича, - сообщает областное управление МВД России.

Шандро погиб от ножевого ранения в шею.

Киллер оказался дембелем - недавно вернулся из армии. После службы как раз и остался смертный жетон - такие выдают на службе. На них - индивидуальный номер, по которому можно определить владельца. По сути - очередная улика. Впрочем, и без нее преступнику не отвертеться от наказания, свидетели - целая семья.

Почти одновременно с киллером поймали и того, кто заказал эту расправу.

- К 19-летнему уроженцу города Новосибирска обратился 34-летний мужчина с предложением убить партнера по бизнесу, пообещав ему за совершение преступления автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Показал фотографию потерпевшего, обеспечил информацией о месте жительства и распорядке дня, - рассказал Дмитрий Чечулин, представитель Следственного управления СКР по Новосибирской области.

Встреча заказчика и киллера.

Человек, о котором говорит следствие, - Карен Карапетян. Он не только партнер. Он друг детства погибшего Шандро. Один из самых близких для него людей. Частый гость в его доме.

- Им еще лет по 10 было, когда дружить начали. Гуляли вместе, Карен к нам часто в гости приходил. Я всегда кормила его. Он меня обнимал: «Тетя Лариса, как вкусно. Я твой хлеб никогда не забуду», - вспоминает женщина и снова начинает рыдать.

За два месяца до преступления у Карена был день рождения. Он говорил друзьям, что отмечать не будет - нет денег. Тогда Шандро и другие друзья Карена откупили сауну, накрыли стол. Сами организовали другу праздник.

Шандро и в принципе помогал другу деньгами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/685447" frameborder="0"></iframe> Киллер убил новосибирского предпринимателя на глазах его матери.Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Карен хотел стать консулом Армении в Новосибирске. Но в местную диаспору обратиться не решился, потому что понимал, что его кандидатура весомой поддержки иметь не будет. Он стал действовать скрытно, но, поскольку дела в тот момент шли неважно, лишних копеек на то, чтобы найти покровителей и «решать вопросы» с серьезными людьми в Москве и Ереване, у него не было. Деньги на свои визиты в МИД РФ и Правительство Армении он брал у Шандро, - говорит друг погибшего Петр Дикарев.

Деньги, похоже, и стали причиной убийства. Несколько лет назад у Карена появилась красавица-жена. Близкие считают, что не любила мужа, а просто тянула из него подарки. Дорогую одежду, технику. Недавно муж купил любимой машину за 2 миллиона.

Киллера задержали через несколько часов после убийства.

Потребностей было много, а денег не хватало… Хотя у четверых был успешный бизнес: Шандро, Карен и еще два друга занимались строительством. Говорят, в Карена в последнее время словно кто-то вселился. Всякий раз норовил кого-нибудь кинуть. Не вернуть взятые в долг деньги, провернуть какую-нибудь подленькую схему. Партнеры тогда всерьез поговорили с другом, сказали, чтобы не смел хитрить. Сильнее всех сердился Шандро. Сердился, но все равно прощал друга и по-прежнему приглашал в свой дом.

Ранения, которые получила супруга бизнесмена.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А вот Карену не понравилось, что друзья учат его - успешного предпринимателя, будущего консула - жизни. Раз они мешают по-своему решать дела, то надо от них избавиться.

- Один очень влиятельный в армянской диаспоре человек, давно знающий Карена, сказал так: «Это наивный ребенок, в которого вселился дьявол». От Карена в последнее время постоянно звучали жуткие шутки. Типа «проще его в расход пустить, чем с ним рассчитываться». Он так про разных людей говорил и сам смеялся над этим. И похоже, убийство стало его навязчивой идеей, - считает Дикарев.

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В Новосибирске в ночь на 31 декабря убили бизнесмена. Преступник караулил мужчину возле частного дома, где тот проживал с семьей. Бизнесмена окликнул, когда тот вышел из машины.

— В районе 23.45 он подъехал к дому на улице Тверской. Когда вышел из автомобиля, к нему подошел молодой человек, сказал «У тебя что-то с колесом». Видимо, хотел напасть, когда тот пригнется, чтобы посмотреть поломку (подробности).