2018-12-31T14:23:59+03:00
Происшествия

«Такого не было с 90-х»: в Новосибирске дембель устроил резню у дома предпринимателя по заказу конкурентов

Убийцу новосибирского бизнесмена помог вычислить «медальон смерти»
Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ
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Бизнесмен (на фото) погиб от ножевого ранения в шею.Бизнесмен (на фото) погиб от ножевого ранения в шею.
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В Новосибирске в ночь на 31 декабря убили бизнесмена. Преступник караулил мужчину возле частного дома, где тот проживал с семьей. Бизнесмена окликнул, когда тот вышел из машины.

— В районе 23.45 он подъехал к дому на улице Тверской. Когда вышел из автомобиля, к нему подошел молодой человек, сказал «У тебя что-то с колесом». Видимо, хотел напасть, когда тот пригнется, чтобы посмотреть поломку. Но Шандро (так зовут бизнесмена) просто пошел к дому, он понял, что это разводка. В этот момент преступник напал на него сзади. Пырнул ножом в шею, ранение оказалось смертельным, — рассказал «КП»-Новосибирск» друг погибшего.

На шум выбежали родственники предпринимателя: его жена, мама, а также брат. Все трое в итоге получили ножевые, но остались живы. А брату убитого в ходе борьбы удалось завладеть важной уликой.

— Во время драки он содрал с убийцы военный жетон. Преступник уже демобилизовался, но на память оставил себе этот медальон и таскал его на себе, — говорит наш собеседник.

Убийца сбежал от раненных родственников. Но полицейские быстро вычислили его. Помог, в том, числе военный жетон, или как его называют «медальон смерти». Такой выдают на службе, как личный идентификационный номер, по нему можно легко установить личность владельца.

— Ему 20 лет. Сейчас он дает показания в Следственному комитете. Уже назвал имя заказчика. Преступление связано с бизнесом. Шандро занимался консалтингом, — говорит собеседник «КП»-Новосибирск». — Такого не было с 90-х. Просто резня. Даже полицейские были шокированы.

В СКР по Новосибирской области заявили «КП»-Новосибирск», что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и идет расследование.

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