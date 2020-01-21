«Они бы тебе понравились»: волонтеры показали трогательные снимки котят из квартиры убитой отчимом пятилетней девочки

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:54:30+03:00

Малышам уже дали имена, скоро им будут искать новый дом

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Волонтеры спасотряда «Теплые коты» показали трогательные фотографии котят, из квартиры убитой отчимом пятилетней девочки.

Малышей в коробке вынесли из дома следователи и оставили в подъезде. Их нашли журналисты и передали на передержку.

Пушистикам скоро поставят прививки и будут искать новый дом.

С тех пор прошло чуть больше месяца, малыши заметно подросли. Волонтеры устроили пушистикам фотосессию и опубликовали снимки у себя в группе.

В посте они обратились к погибшей девочке.

Малышам дали имена.

— Даша, время идет. Котята растут, им уже скоро два месяца. Очень милые, тебе бы понравились. Черного пушистика неофициально зовут Ночка, а по паспорту она будет Кэрол. Вторая черная — Луна, белый с серой полоской — Миша (Артемис). Чисто белый — Дэрил, — рассказали волонтеры. — Кэрол индивидуалистка. Она мало участвует в играх братьев и сестры. А Дэрил больно кусается. Миша толстяк и любит спать. Луна очень ручная. Жизнь продолжается…

Через неделю котятам поставят первые прививки, а потом волонтеры начнут искать им новый дом. Скорее всего братьям и сестрам придется расстаться другу с другом.

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ИСТОЧНИК KP.RU