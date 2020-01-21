«Корма осталось на три дня»: волонтеры просят помочь спасти бездомных собак

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:11:57+03:00

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Руководитель приют для бездомных животных «Кошкино лукошко» Алена Святова обратилась к людям с просьбой спасти собак: у них через три дня закончится корм.

— Мы оказались в критической ситуации. В приют ежедневно поступают травмированные, брошенные, бездомные животные. Содержание животных целиком лежит на наших плечах и неравнодушных жителей города Новосибирска. К сожалению, в данный момент приют испытывает острую необходимость в кормах для животных, именно для собак, у кошек на полтора — два месяца корм есть, — рассказала КП — Новосибирск волонтер.

Еды животным хватит на три дня.

Если вы можете помочь приюту «Кошкино лукошко», просьба обращаться по телефону 8 — 953 — 861 — 28 — 82.

Напомним, что новосибирцы уже выручали приют. В ноябре животные также вынуждены были сидеть у пустых мисок. Тогда за три дня волонтеры собрали более ста тысяч рублей, на эти деньги был куплен корм животным.

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ИСТОЧНИК KP.RU