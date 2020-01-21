«Я не могла нацеловаться»: малыш с редкой болезнью, которого спасали всей страной, умер

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:04:32+03:00

Несмотря на горе, на маму накинулись в соцсетях с требованием отдать собранные деньги на лечение других детей

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Грустная новость пришла в семью Ольги Сюкриной в Рождество. Ее сына, с рождения страдающего от порока сердца и синдрома Эдварса, экстренно вели в медикаментозный сон: у ребенка была острая сердечная недостаточность.

— Он покрылся пятнами, не дышит, полностью подключен к аппарату. Сказали, что состояние опасное для жизни, — написала мама Ольга Сюкрина в группе помощи малышу.

Ее поддерживали сотни людей, да и сама женщина хоть и переживала, но признавалась, что внутри спокойно, будто интуиция подсказывала: все будет хорошо.

— Я волнуюсь, но на душе спокойно, у меня так было, когда Мишеньке операцию делали. Это сложно объяснить. Надеюсь, и в этот раз, моя интуиция меня не подведет! — убеждала себя женщина.

Но внутреннее ощущение обмануло маму. На следующий день, 7 января, Ольге сообщили, что ее сын умер. В соцсети она написала душераздирающий пост о том, как выбирала одежду и гроб умершему малышу.

— Выбирали костюмчик для Мишеньки. Нашли один единственный 50, продавец улыбалась, думала у нас счастье. А сейчас мы едем с Мишенькой в Омск. У него такой красивый гробик: он весь обшит атласной лентой. Наверное у меня помутнение рассудка. Завтра в первый и последний раз я поцелую свою крошечку, — откровенно писала мама. — Слезы сменяются на агрессию: моего сынули не стало, а люди могут улыбаться. А потом — пустота. Это самое страшное чувство, будто и не живешь вовсе. Я понимаю, насколько у Мишеньки было все тяжело по здоровью, но пока он был жив, я безумно верила, что все будет хорошо. А сейчас, я пытаюсь найти ответы на множество вопросов. Где сейчас Мишенька, что с ним будет дальше, вернется ли он ко мне в теле другого ребенка, почему его не стало, есть ли в этом моя вина. Но я четко знаю, для чего больной Мишенька появился в моей жизни. Похоронили Мишеньку… Я не могла его нацеловаться!

Несмотря на то, что в семье горе, это не мешает людям одолевать маму в соцсетях. Они требуют отдать собранные Мишеньке деньги другим нуждающимся детям.

Напомним, Ольга Сюкрина живет в Омске, в счастливой семье было двое детей, но родители решили завести третьего. Еще до появления малыша на свет врачи сообщили матери о пороке сердца у мальчика.

Мама решила — надо ехать рожать в Новосибирск, где есть опытные кардиохирурги. Врачи провели операцию младенцу в первые дни жизни. Мальчик весил всего 1700 граммов, долго был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В скором времени маме Ольге сообщили, что у ребенка есть другой серьезный диагноз — синдром Эдвардса, это хромосомное заболевание, 95% детей с ним не доживают до года.

В Новосибирске о семье многие узнали после резонансной истории, когда малыша с весом в 1700 граммов хотели выписать из новосибирской клиники и отправить домой в Омск, за 600 километров, потому что у мамы не было прописки. Семье удалось сделать временные документы, чтобы ребенок остался в больнице, в которой он и умер.

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ИСТОЧНИК KP.RU