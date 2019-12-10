2019-12-10T17:45:38+03:00
Здоровье

Умирающего 1700-граммового мальчика хотят выписать из новосибирской больницы

Мама ребенка бьет тревогу — она делает местную временную прописку, лишь бы не ехать в Омск с крошечным младенцем. Сотрудники клиники дали комментарии
Екатерина КОМЯКОВА
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Ольга надеялась, что мальчик родится без генетических отклонений, но врачи поставили ребенку страшный диагноз. Фото: Владимир ЗОЛОТО\соцсети.Ольга надеялась, что мальчик родится без генетических отклонений, но врачи поставили ребенку страшный диагноз. Фото: Владимир ЗОЛОТО\соцсети.
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Ольга Сюкрина живет в Омске, в счастливой семье было двое детей, но родители решили завести третьего. Еще дома, до появления малыша на свет, врачи сообщили матери о пороке сердца у мальчика. Мама решила — надо ехать рожать в Новосибирск, где есть опытные кардиохирурги. Дело было сделано, врачи провели первую операцию младенцу в первые дни жизни. Мальчик весит всего 1700 граммов, долго был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В скором времени маме Ольге сообщили, что у ребенка есть другой серьезный диагноз — синдром Эдвардса, это хромосомное заболевание, 95% детей с ним не доживают до года.

— Я искренне верила, что у моего ребенка нет генетических заболеваний, но у сына синдром Эдвардса. Я обрекла своего ребенка на мучения, — сокрушается мама в социальных сетях.

Кроме забот о здоровье малыша, маме добавилось еще одно переживание — ей сказали, что могут перевести ребенка из новосибирской клиники домой — в Омск. А это 600 километров от Новосибирска. Как такую «пушинку» везти, мама не представляет, вот и начала бить в колокола:

— Мне сказали, что сейчас на уровне здравоохранения стоит вопрос, чтобы отправить нас в Омск. Да как же так? Ведь после операции прошла всего неделя! — пишет мама мальчика в социальных сетях. — Большая просьба ко всем, может кто-то помочь с временной регистрацией в Новосибирске? Я не могу допустить, чтобы Мишу перевели в Омск…

Ольга уже оформила временную прописку в Новосибирске, так что, скорее всего, так далеко ехать не придется: мальчика положат в новосибирскую больницу.

Тем временем, в клинике им. Мешалкина объяснили, что комментировать конкретную ситуацию не имеют права — так как вся информация о пациентах конфиденциальна. Но заверили, что работают по сложившейся системе, которая выверена с правовой точки зрения и с точки зрения заботы о пациенте. Ни одного человека они не выгоняют просто так домой после операции.

— Если ребенок не транспортабельный, никто его переводить не будет. Вопрос о переводе рассматривает консилиум медицинской организации исключительно в интересах больного. Запрос направляется в регион по месту жительства пациента, там уже смотрят и решают — могут ли оказать необходимые медуслуги принимаемому человеку или нет. Если нет — направляют в другое медучреждение, в другой регион, вплоть до столичных клиник.

Все это делается в сопровождении врачей, — рассказал КП Артем Пухальский. — Никогда никто ни из одного медучреждения не отправит пациента самостоятельно без должного сопровождения в неподготовленную для этого клинику.

В клинике также пояснили, что часто при врожденных пороках сердца операции проводятся в несколько этапов. Первые вмешательства происходят в первые недели жизни. Эта первая операция как раз позволяет ребенку дожить до определенного возраста, набрать вес, чтобы провести следующие манипуляции. Если это возможно, то на время перерывов младенцев отправляют домой на «доращивание» в региональные перинатальные центры, где малышам оказывают специализированную помощь.

— В принципе перевод ребенка — это обычная повседневная практика любой кардиологической клинике, — заключает Артем Пухальский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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