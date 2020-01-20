2020-01-20T20:54:38+03:00
Происшествия

Устраняют конкурентов? Новосибирцы ищут причины возгорания «Некрополя»

По данным МЧС, пожар локализован, пока информации о пострадавших нет
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске сгорел похоронный дом. Фото: https://vk.com/incident_nskВ Новосибирске сгорел похоронный дом. Фото: https://vk.com/incident_nsk
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В Новосибирске на улице Фрунзе загорелось одноэтажное здание, сообщение о возгорании поступило в 23 часа 11 минут. Когда пожарные прибыли на место, постройка уже полыхала в центральной части.

— Около 40 минут было потрачено на локализацию возгорания, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области. — Угрозы распространения огня нет. Открытое горение было ликвидировано в 00 часов 19 минут.

Общая площадь пожара составила 300 квадратов. Пока информации по пострадавшим в ведомстве нет, спасатели работают на месте — разбирают завалы.

Известно, что в данном строении находилось несколько организаций среди них филиал крематория и похоронное агентство «Некрополь».

Говорить о причинах пожара пока рано, но пользователи социальных сетей взялись активно обсуждать возможные предпосылки.

— Устранение конкуренции. Дело весьма прибыльное, а рядом есть еще одно похоронное агентство, — рассуждают сибиряки.

— Бизнес отжимают, — предполагают другие жители. — Там вообще-то дешевле было и акции разные.

Похоронный дом горит в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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