Устраняют конкурентов? Новосибирцы ищут причины возгорания «Некрополя»
В Новосибирске на улице Фрунзе загорелось одноэтажное здание, сообщение о возгорании поступило в 23 часа 11 минут. Когда пожарные прибыли на место, постройка уже полыхала в центральной части.
— Около 40 минут было потрачено на локализацию возгорания, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области. — Угрозы распространения огня нет. Открытое горение было ликвидировано в 00 часов 19 минут.
Общая площадь пожара составила 300 квадратов. Пока информации по пострадавшим в ведомстве нет, спасатели работают на месте — разбирают завалы.
Известно, что в данном строении находилось несколько организаций среди них филиал крематория и похоронное агентство «Некрополь».
Говорить о причинах пожара пока рано, но пользователи социальных сетей взялись активно обсуждать возможные предпосылки.
— Устранение конкуренции. Дело весьма прибыльное, а рядом есть еще одно похоронное агентство, — рассуждают сибиряки.
— Бизнес отжимают, — предполагают другие жители. — Там вообще-то дешевле было и акции разные.
Похоронный дом горит в Новосибирске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Филиал крематория в огне: в Новосибирске горит одноэтажное здание
Из-за пожара автомобили разворачивают в другую сторону (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU