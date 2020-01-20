2020-01-20T20:20:20+03:00
Происшествия

Филиал крематория в огне: в Новосибирске горит здание, рядом газовая труба

Из-за пожара автомобили разворачивают в другую сторону
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
В Новосибирске горит филиал крематория. Фото: https://vk.com/incident_nsk, https://vk.com/dzerjinski_raionВ Новосибирске горит филиал крематория. Фото: https://vk.com/incident_nsk, https://vk.com/dzerjinski_raion
Изменить размер текста:

В Новосибирске в Дзержинском районе случился пожар. Горит здание по адресу улица Фрунзе, 67/1. По данным 2ГИС, там находится филиал городского крематория, а также похоронный дом «Некрополь».

— Площадь пожара 300 квадратов, обрушилась обшивка здания. Пожарные на месте, приступили к тушению, — сообщают очевидцы в пабликах Дзержинского района.

— По проезжей части не пускают автомобили, их разворачивают. На месте также работают ДПС, есть машины реанимации, — сообщают очевидцы.

Как сообщает паблик "Инцидент", без ссылок на официальные источники, рядом со здание проходит газовая труба. По улице Фрунзе перекрыли движение.

Управление МЧС по Новосибирской области пока не дает информацию по ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Устраняют конкурентов? Новосибирцы ищут причины возгорания «Некрополя»
Филиал крематория в огне: в Новосибирске горит здание, рядом газовая труба
Потеплеет до нуля: в Новосибирск идет январская оттепель
«Малая, ты все знаешь»: Давид Манукян сухо поздравил с днем рождения Ольгу Бузову
«На черепаху похож»: новосибирцу продали в магазине бургер с плесенью
В памперсе и носочках: собака из Абхазии прилетела в Новосибирск за новой жизнью
Судебные приставы обложили должника-миллионера
«О взрыве речи не идет» - в полиции прокомментировали ранение глаза сотрудника СО РАН
Ушла перед приходом родных: сибирячку со шрамом на брови не могут найти пять дней
Пожарные предотвратили взрыв газа в Новосибирске
«Канистра спирта на юбилей»: водитель кирпичного завода порезал коллегу за отказ идти в магазин