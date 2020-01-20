Филиал крематория в огне: в Новосибирске горит здание, рядом газовая труба

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:20:20+03:00

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В Новосибирске в Дзержинском районе случился пожар. Горит здание по адресу улица Фрунзе, 67/1. По данным 2ГИС, там находится филиал городского крематория, а также похоронный дом «Некрополь».

— Площадь пожара 300 квадратов, обрушилась обшивка здания. Пожарные на месте, приступили к тушению, — сообщают очевидцы в пабликах Дзержинского района.

— По проезжей части не пускают автомобили, их разворачивают. На месте также работают ДПС, есть машины реанимации, — сообщают очевидцы.

Как сообщает паблик "Инцидент", без ссылок на официальные источники, рядом со здание проходит газовая труба. По улице Фрунзе перекрыли движение.

Управление МЧС по Новосибирской области пока не дает информацию по ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU