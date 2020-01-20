«Канистра спирта на юбилей»: водитель кирпичного завода порезал коллегу за отказ идти в магазин

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:50:12+03:00

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Юбилей 60-летнего водителя фирмы грузоперевозок на Затулинке окончился уголовным делом и реальным сроком. Пожилой мужчина напился спирта из канистры и ударил ножом молодого менеджера за отказ сходить в магазин. Врачи чудом спасли молодого механика, сообщили в прокуратуре Кировского района.

Опытный водитель решил отпраздновать день рождения 19 мая 2019 года прямо на работе, пили водку. Затем кто-то из коллег подарил имениннику канистру спирта: после ее распития мужчины стали решать, кому идти в магазин за алкоголем.

Тогда между 60-летним водителем и 32-летним механиком вспыхнула ссора, именинник достал нож и ударил молодого оппонента в живот. Нож повредил слепую кишку, и хирурги чудом спасли потерпевшего в больнице.

Увидев записи с видеокамер, обвиняемый полностью признал вину и добровольно компенсировал ущерб — более полумиллиона рублей. Кировский районный суд назначил мужчине год лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщили в прокуратуре, приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU