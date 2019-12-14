«Сходила в гости»: новосибирец ударил ножом свою знакомую

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-14T10:02:34+03:00

Сибиряк напал на свою знакомую во время совместной попойки. Из архива KP.RU

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Ночью 12 декабря в доме на улице Союза молодежи в Заельцовском районе Новосибирска ссора закончилась поножовщиной. По предварительной информации, мужчина напал на свою знакомую во время совместного застолья. Пьяный сибиряк ранил 47-летнюю женщину в живот. Бригада «Скорая помощи» подоспела вовремя и увезла сибирячку в больницу.

— Выехавший на место происшествия экипаж патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого — 49-летнего ранее не судимого хозяина квартиры, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. — Следственно-оперативной группой в квартире были изъяты следы крови и орудие преступления. Проводится расследование.

В отношении задержанного следователем отдела полиции №3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU