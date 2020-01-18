Повезло, что не на голову: глыба льда разбила новосибирцу автомобиль

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:56:16+03:00

Мужчина не пострадал, а вот лобовое стекло в машине придется заменить

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В Новосибирске чуть было не случилась трагедия. На автомобиль мужчины упала глыба льда. От удара с высоты у иномарки разбилось лобовое стекло. Сибиряк рад, что в это время он был внутри машины, а не снаружи. По его словам все случилось перед домом №5 первого переулка улицы Римского-Корсакова.

— Только хотел назад сдать, чтобы выехать и поехать по своим делам, как с крыши этого дома, с высоты 10 этажа мне на машину упал большой кусок снега. Я был в шоке. Почему они не чистят снег с крыши дома, там ведь даже нет табличек о том, что «будьте осторожны, возможен сход снега с крыши»?

Сибиряк все сфотографировал и вызвал участкового. Мужчина написал заявление, чтобы ответственных за уборку крыши, наказали.

У дома не было табличек, предупреждающих об опасности. Фото: Халид Нурузаде

Вот только ущерб мужчине возместят нескоро, уверены новосибирцы, которые столкнулись с подобными ситуациями.

— У моей сестры только перед Новым годом было последнее заседание по падению на машину частей снегозаградителя с крыши. Почти год прошло с момента происшествия.

— У меня такая же ситуация: я взыскивала УК, все произошло 23 февраля 2018 года, а деньги получила только 3 марта 2019 г, то судебная экспертиза, то обжалование, то еще что-нибудь.

Новосибирцы посоветовали друг другу не только ждать, пока об опасности известят специальные таблички и ленточки, а позаботиться самим о своей безопасности.

Напомним, на огромные сосульки в центре города также пожаловался мужчина. Лед свисал с крыши бизнес-центра. Руководитель обещал убрать наросты после того, как стихнет ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU