2020-01-17T08:27:07+03:00
Общество

«Аттракцион, леденящий душу»: новосибирцев напугали огромные сосульки на бизнес-центре

Люди требует их срочно убрать, ведь они висят прямо над тротуаром
Надежда РЫЖКИНА
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Глыбы льда и снега могут в любой момент рухнуть. Фото: Дмитрий ШарафетдиновГлыбы льда и снега могут в любой момент рухнуть. Фото: Дмитрий Шарафетдинов
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В Новосибирске крышу делового центра на Советской,23, «украсило» ожерелье из сосулек. Глыбы льда угрожают вот-вот рухнуть на головы прохожих, ведь прямо под кровлей находится тротуар.

Мимо бизнес-центра проходит много людей, так как здание расположено в центре города. Сосульки заметил житель Новосибирска Дмитрий Шарафетдинов. Когда он обратил внимание на состояние кровли здания, картина его ужаснула. Он сфотографировал опасность и опубликовал снимок в соцсети. На кадрах видно, что тротуар под кровлей огорожен лентой. Но мужчина уверен, что это не убережет от трагедии.

— Это аттракцион, леденящий душу. Горожанам предлагается пройти под огромными сугробами и сосульками, висящими на доме № 23 на улице Советской, — рассказал сибиряк в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Ограждение может не спасти от опасности. Фото: Дмитрий Шарафетдинов

Ограждение может не спасти от опасности. Фото: Дмитрий Шарафетдинов

КП-Новосибирск позвонила в деловой центр, чтобы уточнить, когда уберут сосульки. Руководителя на месте не оказалось. Сотрудники сказали, что они не знают, когда кровлю приведут в порядок.

— За эти вопросы отвечает инженер, его пока нет на месте. Он знает, когда мы уберём сосульки. Их, конечно, уберут, но не можем пока сказать, когда точно. Может, на этой неделе, может, на следующей, — пояснили КП-Новосибирск сотрудница центра.

Чуть позже с КП-Новосибирск связался руководитель бизнес-центра.

Он уверяет, что сосульки висят с той стороны здания, где нет прохожих.

— Этим вопросом занимаются альпинисты. Заявка уже подана. К сожалению, при ветреной погоде они работать не могут. Как только ветер стихнет, мы, как можно скорее, всё уберём, — заверили корреспондента КП-Новосибирск руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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