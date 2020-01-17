Новосибирская пенсионерка оказалась хозяйкой борделей: в секс-бизнес она втянула мужа и сына

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:58:36+03:00

Пенсионерка руководила бизнесом, а муж и сын были водителями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сейчас вне они попали под суд

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Пенсионерка из Новосибирска вместе со своей семьей попала в суд за организацию сети борделей. По данным прокуратуры, ранее судимая жительница военного городка в Купинском районе втянула мужа и родного сына в нелегальный бизнес, открыв две квартиры для оказания интим-услуг в Новосибирске. Там работали не менее пяти девушек по вызову.

Первый притон находился в квартире дома на улице Богдана Хмельницкого, 41\1, второй — в доме на Красном проспекте,94/1. Согласно материалам дела, Тамара И. руководила бизнесом, а муж и сын были водителями и отвечали за безопасность девушек. Работали на семью и координаторы: они получали вознаграждение в размере 20% от стоимости заказа и носили при себе электрошокеры.

К слову, к моменту рассмотрения дела в суде организатор сети притонов отметила 60-летие.

- Руководитель осуществляла прием заказов, учет средств и выплаты работникам, ввела систему штрафа для секс-работниц, размещала объявления в интернете и в новосибирских газетах. Женщина ранее была судима за аналогичные преступления. В ноябре 2018 года участники преступной группы были задержаны, основные подозреваемые помещены под арест. Дело рассматривается в Калининском районном суде, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

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ИСТОЧНИК KP.RU