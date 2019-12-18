Сибиряки и их сын девять лет держали бордель в Новосибирске

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-18T19:16:26+03:00

Теперь они и семь их подельников предстанут перед судом

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В Новосибирске ОПГ предстанет перед судом за организацию борделя. Ее членов обвиняют по ч. 1 ст. 241 УК РФ (деянии, направленного на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией) и ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой).

— Свою преступную деятельность группа начала еще в 2009 году, когда ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичные преступления женщина, предложила своему мужу и сыну заняться подобным «бизнесом». Позже к преступникам примкнуло еще 7 человек, — сообщают в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. — Роли и функции каждого участника в организованной группе были четко определены ее лидером («водители», «диспетчера», «охранники»).

Преступники содержали притоны в арендованных квартирах в Калининском и Заельцовском районах города. Члены группы вовлекали женщин в занятия проституцией путем различных обещаний и уговоров. Действовала организованная группа на протяжении длительного периода времени — с ноября 2009 года по ноябрь 2018 года. Пресечь их деятельность в итоге удалось сотрудникам полиции.

С одним из участников организованной группы в прокуратуре заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (направлено уголовное дело в суд). Заниматься его рассмотрением будет Калининский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU