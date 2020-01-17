2020-01-17T16:03:19+03:00
Общество

Суд отменил суровый вердикт кондуктору за прикосновение к пассажирке-школьнице

Мужчину почти признали педофилом и отправили на лечение в психиатрическую больницу, но областной суд это постановление отменил
Виктория МИНАЕВА
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Кондуктор вместе с сыном. Мальчик пока не знает, что его отца отправили в психбольницу. Фото: предоставлено родными Ашурова.Кондуктор вместе с сыном. Мальчик пока не знает, что его отца отправили в психбольницу. Фото: предоставлено родными Ашурова.
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Новосибирский областной суд отменил постановление Фарруху Ашурову, которого судили по тяжкой статье «Насильственные действия сексуального характера». Ашурову грозило до 12 лет колонии строгого режима за то, что прикоснулся к пассажирке-школьнице. Фарух работал кондуктором троллейбуса. По его словам, машину качнуло, и он задел рукой девочку в пуховике. Школьница же это интерпретировала как домогательства.

- Она рассказала, что кондуктор ее за заднее место ущипнул. Один раз. Никто не говорит, что было что-то большее. Но он положил ей руку на ягодицу и сжал ее, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки.

«Не нападал, не раздевал. Случайно задел и извинился» - кондуктора обвиняют в сексуальном насилии над пассажиркой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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После этого случая кондуктора избили, а после потащили на допрос к силовикам. Против мужчины возбудили уголовное дело. Во время суда Ашуров, по заключению медиков, потерял рассудок.

По решению суда Ашурова отправили на принудительное лечение. Его адвокат объясняет, что по сути суд признал его виновным. Но сегодня областной суд отменил это постановление.

- Дело направлено на новое рассмотрение в Дзержинский районный суд в ином судебном составе, - рассказал КП-Новосибирск адвокат Владимир Бузюргин.

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Дело было в феврале. 12-летняя девочка в толстом пуховике размера ХХХL почувствовала через синтепон, что рядом - педофил. Ей показалось, что кто-то игриво схватил ее за пятую точку. Оглянулась - рядом нерусский мужчина-кондуктор. Девочка вышла из автобуса, рассказала обо всем маме. Дальше - полиция, следственный комитет, прокуратура. Дело передали в суд по тяжкой статье «Насильственные действия сексуального характера», а это - от 12 лет колонии. За щипок. Которого, может, и не было (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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