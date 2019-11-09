«Секунд пять меня сжимал»: кондуктору грозит тюрьма за то, что дотронулся сзади до пассажирки-школьницы

Дело было в феврале. 12-летняя девочка в толстом пуховике размера ХХХL почувствовала через синтепон, что рядом - педофил. Ей показалось, что кто-то игриво схватил ее за пятую точку. Оглянулась - рядом нерусский мужчина-кондуктор. Девочка вышла из автобуса, рассказала обо всем маме. Дальше - полиция, следственный комитет, прокуратура. Дело передали в суд по тяжкой статье «Насильственные действия сексуального характера», а это - от 12 лет колонии. За щипок. Которого, может, и не было.

«ТВОЮ ОН УЩИПНУЛ, А ЧТО С ДРУГИМИ СДЕЛАЕТ?»

Фаррух Ашуров работал в Новосибирске несколько лет. В родном Узбекистане ему, бухгалтеру с высшим образованием, платили копейки. Перебрался в Россию. Трудился обычным кондуктором в троллейбусе № 7. Через пару месяцев должен был вернуться обратно в Узбекистан, где ждали жена и сын. Но жизнь сделала крутое пике из-за маленькой пассажирки. Шестиклассница заявила, что Ашуров к ней приставал.

- Мы с дочерью в тот день собирались в поликлинику. Аня* доехала до остановки на троллейбусе. Когда мы с ней встретились, я увидела, что она плачет, трясется, у нее поднялось давление. Врачи это все зафиксировали, так как мы были на приеме. И она рассказала, что кондуктор ее за заднее место ущипнул. Один раз. Никто не говорит, что было что-то большее. Но он положил ей руку на ягодицу и сжал ее, а до этого мимо проходил и дважды просто задевал, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки. - Я сначала не хотела заявлять в полицию, ведь по сути он ничего серьезного не сделал. Но коллеги убедили меня пойти в МВД: «Твою он ущипнул, а что сделает с другими детьми?».

«Плачет, трясется, поднялось давление» - после инцидента в троллейбусе мигранту грозит до 20 лет лишения свободы. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Заявление было написано уже вечером, хотя события происходили днем. Почему женщина тянула? Марина Ашурова, мать кондуктора, видит эту историю так:

- Мой сын никого не щипал! Как он говорит, троллейбус просто качнуло! Он задел пассажирку. А девочка что-то напридумывала. Ее мама потом нашла троллейбус, где работал мой сын, забежала внутрь, сфотографировала Фарруха на сотовый, говорила, что будут неприятности. И действительно, они начались. Уже на конечной к Фарруху подошли двое мужиков с кастетами. Показали фотографию, которую сделала та женщина: «Твоя? Твоя». И начали избивать. Сын потерял сознание. Я думаю, они подумали, что убили его, испугались, и именно поэтому вечером мама девочки заявила в полицию. Чтобы как-то оправдать преступление…

Мстители сломали Ашурову ключицу, но полицейские так и не нашли нападавших. Дело возбуждено, а виновные не пойманы. Хотя есть подозрение, что один из мужчин - папа девочки. Мама школьницы, правда, это отрицает:

- Я не знаю, кто его избил. У нас папы нет, дочка вообще отца не знает.

Кондуктор вместе с сыном. Мальчик пока не знает, что его отца отправили в психбольницу. Фото: предоставлено родными Ашурова.

ДЕВОЧКА ХХХL

Когда избитый Фаррух обратился в больницу, там его уже ждали следователи. Преступления в отношении детей в СКР в особом приоритете. Ашурова допросили и отправили в СИЗО. Все улики против него - только показания девочки. Ни один из пассажиров троллейбуса не видел, как кондуктор позволил себе вольность в отношении ребенка. Никто не слышал их диалога. КП-Новосибирск публикует полный опрос школьницы следователями, чтобы читатели сами сделали вывод, могла ли шестиклассница сочинить эту историю.

- Расскажи про поездку, которая происходила вчера.

- Получается, я ехала в больницу. Когда я зашла, оплатила билет. Пошла вперед, села на первое место, возле окна. Дальше, как начали подъезжать к моей остановке, я подошла к центральной двери и стала держаться за поручень. Сзади меня прошел кондуктор. И первый раз, когда он прошел, он задел… Я думала, он задел сумкой или что-то типа того. Следующий раз, когда он пошел назад, он снова задел, я также не поняла…

- Задел в области ягодиц?

- Да. После он сел на свое место и начал… Он положил мне руку на ягодицу и начал расспрашивать, в каком классе я учусь. Я ответила: «В шестом». Дальше он сказал: «Я думал, ты в девятом». Потом он спросил, как меня зовут. В какой-то момент, я точно не помню, он сжал ягодицу, после отпустил. Но рука оставалась.

- На ягодице?

- Да. После этого, когда я подъезжала к остановке, он сказал: «Заходи, еще пообщаемся».

- Как долго мужчина сжимал ягодицу?

- Секунд пять.

Узбек работал кондуктором. Зарплаты хватало, чтобы содержать семью, которая ждала его в Узбекистане.

Адвокат Ашурова Владимир Бузюргин делает акцент на том, что девочка выглядит старше своих лет:

- У нее высокий рост, размер одежды - ХХХL. Я сам, когда ее увидел на фотографиях на следственном эксперименте в троллейбусе, подумал, что женщину-статиста позвали. Поэтому, даже если предположить, что школьница говорит правду, Ашуров просто не знал, что ей 12 лет! А для того, чтобы привлечь человека к ответственности за «насильственные действия», он во время преступления должен знать, что перед ним ребенок. В данном случае этого не было. Впрочем, Ашуров вообще отрицает какой-либо интерес к этой девочке. Говорит, что он мог задеть ее, так как троллейбус качнуло. Это был день, внутри были люди, никто из свидетелей не подтвердил, что девочки домогались!

Мама Ани согласна, что девочка выглядит старше своих лет.

- Да, она крупная. Конечно, 12 лет не дашь. Но и на 18 лет она не тянет. Лет 15, может быть. У нас изъяли одежду на экспертизу. На пуховике сзади были найдены четыре отпечатка. Но кому они принадлежат, установить не смогли, - говорит женщина.

«Глаза закатывает, говорит: «Шайтан-шайтан!»

Была проведена экспертиза не только вещей, но и самого подсудимого. Тягу к детям у Ашурова не выявили, зато определили другое психическое заболевание. Из-за стресса узбек потерял рассудок: когда произошла история в троллейбусе, был нормальным, а на суде психика не справилась.

- Сначала, когда разговаривали с ним на суде, он отвечал нормально: «Это наговоры, наговоры… Троллейбус качнуло», - вспоминает мама Ани. - А последние разы уже сидит, глаза закатывает, говорит: «Шайтан-шайтан!» Но мне кажется, это имитация сумасшествия. Хотя врачи признали, что действительно помешался… Не берусь судить…

По решению суда Ашурова отправили на принудительное лечение. Но это не конец истории. Адвокат объясняет, что по сути суд признал его виновным.

- Каждые полгода в больнице будут проводить переосвидетельствование. Если признают, что он выздоровел, то суд продолжится. Фактически его уже признали виновным. По статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» Ашурову грозит от 12 до 20 лет! Только вдумайтесь: за щипок, который ничем не доказан. Так любая школьница может показать на любого мужчину, и его закроют? Так получается? - недоумевает Владимир Бузюргин.

Мама Ани тоже признает, что 12 лет за щипок - это слишком.

- 12 лет - это много, конечно! - соглашается женщина. - Но если бы он пошел дальше и пострадали бы другие дети? В конце концов я должна была показать своей дочке, что в случае чего защищу ее. Я своему ребенку верю.

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