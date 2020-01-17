«Она же в 10 раз больше!»: легковушка затянула в горку многотонную фуру, застрявшую в час пик
В Новосибирск снова пришла снежная буря. В первую очередь, непогода отразилась на состоянии дорог. Наледь и снежок усложняют движение транспорта, особенно грузового.
Так, в четверг, 16 января, вечером, в час пик, многотонная фура не смогла забраться в горку на улице Добролюбова. Если бы не отзывчивость водителя «Хонды», стоять бы всем долго в «пробке». Легковушка хоть и буксовала, но упорно тащила на тросе грузовик за собой. По сантиметру фуру удалось оттащить от сложного участка дороги. Водители сняли на видео происходящее. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Ползи, ползи! — поддерживали «Хонду» водители, ставшие очевидцами.
Вот только опытные автомобилисты считают, что доброта владельца «Хонды» может выйти ему боком.
— Что после этого будет с АКПП? Вес все-таки раз в 10 больше машины.
— Может быть она на механике?
— Ничего себе! Я бы не решилась. Коробку жалко. Буксировать можно только равный вес.
— Иногда машинам, в том числе и грузовикам, не хватает одной человеческой силы. У самого так было, встал в горку, если газ отпустить назад покачусь, но и наверх не еду, на месте завис. В итоге из машины из моей же вышел человек, облокотился одной рукой на багажник и покатились наверх. Думаю, здесь примерно так же. Просто немного не хватало.
Но многие водители поблагодарили автомобилиста за отвагу.
— Он молодец! Помог не только водителю фуры, а еще и половине района добраться вовремя до дома.
Как сообщает паблик, это не первый случай такой не равной буксировки: пару недель назад похожий случай произошел на улице Кирова, когда фуру спас из снежного плена универсал Toyota Caldina.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода в Новосибирске ухудшится. По прогнозу, в городе будут метели, гололед и мокрый снег. МЧС советует не отправляться в дальние поездки.
В Новосибирске легковушка затащила в горку многотонный грузовик.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU