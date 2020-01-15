2020-01-15T10:26:50+03:00
Общество

Как бабахнуло! И сразу вонь: у сибирячки в шкафу взорвалась банка икры

В супермаркете женщине предложили обменять консерву на такую же
Надежда РЫЖКИНА
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Икра хранилась в кухонном шкафуИкра хранилась в кухонном шкафу
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В Новосибирске жительница Кировского района решила себя побаловать деликатесом. В супермаркете сибирячка купила баночку красной икры. Продавец уверяла, что продукт свежий и качественный. Дома довольная женщина спрятала икру в шкаф.

Но полакомиться не удалось.

- В кухонном шкафу раздался взрыв. Квартира наполнилась едким запахом. Открыв кухонный шкаф, я увидела взорвавшуюся банку и рассыпанные коричневые сдавленные лепешки. Срок изготовления — октябрь 2019, — написала сибирячка на портале Яндекс.Район. — Я отнесла консерву в магазин, но мне предложили обменять ее на другую, из этой же партии. Так как чека не было, деньги вернуть отказались. Люди, будьте бдительны!

Корреспондент КП-Новосибирск разузнала, что делать покупателям в таких случаях.

— Покупателю нужно обратиться с заявлением в общественную приёмную «Роспотребнадзора». Она находится по адресу: улица Челюскинцев, 7а, кабинет 101. Там нужно будет написать заявление, указать обстоятельства покупки, производителя, если банка осталась, то предъявить ее. Обращения рассмотрят в срок не более 30 дней, — рассказали «КП-Новосибирск» специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Напомним, корреспонденты КП-Новосибирск уже писали, как выбрать хорошую красную икру, чтобы она не испортила застолье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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