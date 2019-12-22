Как выбрать икру к новогоднему столу - советы новосибирского шеф-повара
Икра — главный деликатес на Новый год, дань традиции и символ достатка в семье, но в последние годы люди все чаще задаются вопросом, как правильно выбрать икру и не нарваться на подделку. Культ красной и черной икры в последнее десятилетие сошел на нет — дефицита нет, купить деликатес можно в супермаркете, в рыбном магазине, на ярмарке дальневосточных продуктов и даже в интернете. Главный вопрос при выборе икры — какую брать: в жестяной банке или на развес? Эти вопросы мы задали нашему новосибирскому эксперту - шеф-повару Спиридону Янигину.
Как правильно выбрать икру?
Итак, какую икру лучше брать? В жестяной баночке икорка хранится дольше, а весовую лучше видно — сразу понятно, что берешь. Янигин советует, если берете икру в «железе», потрясите баночку и послушайте: хлюпать в ней не должно. Консистенция должна быть плотной и однородной, не водянистой.
Внешний вид имеет значение и в этом случае: икринки должны быть без трещинок, но не крупные — одна к одной.
Первосортная икра имеет легкий приятный запах рыбы. Если же икра ничем не пахнет, значит, этот продукт сначала заморозили, а потом повезли солить на завод. Такой сорт уже похуже.
Обращайте внимание также на дату заготовки, лучше, чтобы она соответствовала времени рыбного промысла — с июня по сентябрь.
Как определить подделку?
— Чтобы проверить, настоящую купили икру или подделку, можно уже дома провести небольшой опыт: в стакан с теплой или почти горячей водой положите несколько икринок. Если вода помутнела, а на икринках появился налет — все в порядке, это реакция воды и белка. Если же вода осталась прозрачной — деньги потратили впустую: перед вами подделка, — советует Спиридон Янигин.
Поддельная икра или нет: как мы проверяли красную икру.Читательница "Комсомольской правды" купила на ярмарке "сахалинскую" икру и осталась ей недовольнаВиктория МИНАЕВА
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ИСТОЧНИК KP.RU