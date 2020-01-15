2020-01-15T06:28:05+03:00
Умные вещи

«Билайн» дарит бесплатный безлимитный интернет своим клиентам

«Билайн» предлагает своим клиентам три месяца бесплатного безлимитного интернета. Воспользоваться предложением могут новые и действующие клиенты предоплатных тарифов. Предложение «Бесплатный безлимит всем» доступно для клиентов «Билайн» по всей России
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Предложение «Бесплатный безлимит всем» доступно для клиентов «Билайн» по всей России. Фото: www.freepik.comПредложение «Бесплатный безлимит всем» доступно для клиентов «Билайн» по всей России. Фото: www.freepik.com
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По данным «Билайн. Аналитика», безлимитные тарифы - на первом месте в списке самых покупаемых в магазинах и интернет-магазине «Билайн»: 85% всех продаж приходится именно на тарифы с неограниченным мобильным интернетом. Средний объем потребляемого трафика у пользователей безлимитных тарифов почти в 4 раза выше, чем у активных пользователей смартфонов других пакетных предложений. Более 50% потребления приходится именно на видеоконтент, на втором месте - социальные сети, мессенджеры и навигация.

«Билайн» уделяет особое внимание качеству связи и постоянно работает над улучшением и совершенствованием своих сервисов, ориентируясь на профиль потребления клиентов и их предпочтения. За 1,5 года «Билайн» в 2,2 раза увеличил количество базовых станций по всей стране, поддерживающих все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced. Благодаря удвоению пропускной способности сети практически во всех регионах значительно выросли скорости мобильного интернета, и процесс модернизации активно продолжается.

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«Билайн» дарит бесплатный безлимитный интернет своим клиентам
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