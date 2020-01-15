«Билайн» дарит бесплатный безлимитный интернет своим клиентам

По данным «Билайн. Аналитика», безлимитные тарифы - на первом месте в списке самых покупаемых в магазинах и интернет-магазине «Билайн»: 85% всех продаж приходится именно на тарифы с неограниченным мобильным интернетом. Средний объем потребляемого трафика у пользователей безлимитных тарифов почти в 4 раза выше, чем у активных пользователей смартфонов других пакетных предложений. Более 50% потребления приходится именно на видеоконтент, на втором месте - социальные сети, мессенджеры и навигация.

«Билайн» уделяет особое внимание качеству связи и постоянно работает над улучшением и совершенствованием своих сервисов, ориентируясь на профиль потребления клиентов и их предпочтения. За 1,5 года «Билайн» в 2,2 раза увеличил количество базовых станций по всей стране, поддерживающих все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced. Благодаря удвоению пропускной способности сети практически во всех регионах значительно выросли скорости мобильного интернета, и процесс модернизации активно продолжается.

С 2018 года «Билайн» реализует масштабную программу Москва «Суперсити» по модернизации и улучшению качества сети, готовя ее к внедрению технологии 5G в будущем. В результате преобразований значительно увеличится емкость сети, а скорость мобильного интернета для пользователей современных смартфонов в зависимости от района вырастет в 2 - 3 раза.

Подключиться к акции «Бесплатный безлимит всем» и пользоваться бесплатно безлимитным интернетом в течение трех месяцев можно в личном кабинете и мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Абонентам, впервые подключающимся к «Билайн» в период действия акции, бесплатный безлимитный интернет на три месяца доступен автоматически.

Акция проводится в период с 25 июля по 1 октября по всей России. В Санкт-Петербурге акция действует по 13 октября.

Опция недоступна для подключения для клиентов тарифов «Двойной Анлим», «Семья», «СуперСемья» и «СуперСемья+», в состав которых уже входит безлимитный мобильный интернет, для пользователей тарифов для модемов и роутеров, а также для клиентов постоплатных тарифов.

Наша справка

Организатор акции: ПАО «ВымпелКом» РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на всей территории РФ, кроме Чукотского АО, Республики Крым и города Севастополь. Условие бесплатного предоставления безлимитного интернета на 3 месяца для абонентов, впервые подключающихся к «Билайн» в период действия предложения, безакцептное; для всех прочих абонентов - акцептное и зависит от типа ТП: в пакетных ТП, кроме тарифа «Социальный пакет», - без дополнительных условий, в прочих типах ТП - при пополнении баланса на 400 рублей. Подробнее об условиях акции - на beeline.ru. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить правила акции и сроки ее проведения, уведомив об этом на beeline.ru.