2020-01-15T04:11:00+03:00
Общество

«Она пьяная, протрезвеет — отпустите»: сибиряк нашел в сугробе птичку без сознания

На клюве у пернатого — гематома
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряк нашел в сугробе опьяневшую птичку. Фото: соцсетиСибиряк нашел в сугробе опьяневшую птичку. Фото: соцсети
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В Новосибирске мужчина шел по делам и случайно увидел на снегу птичку. Пернатый был без сознания. Сибиряк принес его домой. Позже птичка пришла в себя. Мужчина начал разглядывать свою находку и увидел гематому около клюва. Он предположил, что, скорее всего пернатый летел и ударился об дерево, да так сильно, что аж вырубился. Сначала мужчина хотел найти клетку и оставить пернатого себе.

— Подобрал птичку. Лежала в снегу, может, есть у кого-нибудь клетка не нужная, — спросил мужчина в соцсети.

Но люди отговорили заключать пернатого в неволю и объяснили, почему птичка потеряла сознание.

— Она наверное пьяная, протрезвеет — отпустите.

— Это щур, отпусти его, он просто опьянел от забродивших ягод. В этом году зима нестабильная, ягода сначала замерзла, потом оттаяла — забродила, вот и результат.

— Отпустите. В прошлом году подобрали, также «пьяного», он от скуки умер в клетке. Постоянно метался.

— Наедятся ягоды, и валяются потом вот так. Если повезет и не холодно — прочухаются и летят. если ударит мороз — погибают птички. Если увидите в сугробе — подберите, вдруг живая. Но потом как можно скорее отпустить надо.

Мужчина пообещал, что птичку отпустит на волю, как убедится, что с пернатым все в порядке.

— Да отпущу я его: гематома спадет с клюва и отпущу, просто он сам не ест и не пьет, все время с открытым клювом сидит, пазухи закрыты, видать сильно ударился, — рассказал сибиряк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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