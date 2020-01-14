«Пощекотали нервишки»: «Сибирь» во второй раз одолела «Куньлунь Ред Стар»

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:26:37+03:00

Этой победой завершилась двухматчевая серия в Пекине. Фото: "ХК "Сибирь"

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Хоккейный клуб «Сибирь» второй раз обыграл команду «Куньлунь Ред Стар» из Китая. Этой победой завершилась двухматчевая серия в Пекине.

— «Сибирь» отыгралась в Пекине с 2: и выиграла в серии послематчевых бросков. Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу сибирских хоккеистов, — сообщается в официальном паблике Вконтаке «ХК «Сибирь».

Этот мачт, как и прошлая игра, долго держал в напряжении болельщиков обеих команд. Ни один из соперников без боя. В итоге все перешло в серию буллитов, где сибиряки оказались удачливее.

Преданные фанаты «Сибири» поздравляют любимую команду в соцсетях. Многие люди отмечают, что в этом сезоне команда демонстрирует прекрасные результаты:

— «Сибирь», что ты с нами делаешь!

— Пощекотали всем нервишки. Просто браво нашим спортсменам!

— Такую игру без валидола не посмотришь. «Сибирь» — красавцы! — пишут люди.

«Сибирь» разгромила китайский «Куньлунь Ред Стар», отыгравшись со счета 0:3

Матч закончился со счетом 4:3 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU