2020-01-14T16:31:11+03:00
Общество

Спасенный на кладбище: загадочная история мужчины, который очнулся среди могил с потерей памяти

Мужчину, бродившего в Новолуговом с четырех утра, нашли спасатели
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мужчин в четыре утра ушел из гостей и пришел на кладбище.Мужчин в четыре утра ушел из гостей и пришел на кладбище.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новосибирске во вторник, в начале пятого утра в службу 112 поступил вызов: 62-летний мужчина просил ему помочь. Сибиряк был в гостях в селе Новолуговое, но в четыре утра ушел. Причина до сих пор неясна. Срочный вызов передали в Бердский поисково-спасательный отряд МЧС.

— Нам сообщение поступило в семь часов утра. Через час спасатели со снегоходами выехали к указанному месту. Там уже поисками занимались специалисты МАСС. Мы объединили усилия и начали прочесывать местность. Параллельно наш оперативный дежурный связался с «Лиза Алерт», у поисковиков есть специальное оборудование, которое четко определяет, откуда был звонок с мобильного. Они смогли определить, что телефон уже разрядился. Единственное, поисковики получили от пострадавшего информацию, что он находится неподалеку от столба ЛЭП. На нем был номер, вот его он сообщил, — рассказал руководитель Бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин.

Спасатели сразу обратились в электросети, чтобы уточнить, где именно находится опора. Также ориентиром было кладбище, оно находилось рядом, мужчина звонил оттуда. Но потом он увидел опоры и решил, что они станут лучшим ориентиром нежели погост. Все оставшееся время сибиряк провел у столба в ожидании помощи.

— Ничего внятного мужчина пояснить не мог, даже свою фамилию. Почему всю ночь бродил, как потерялся. Он не обморозился, несмотря на холод на улице. Может, потому что много ходил. От ела он ушел примерно на семь километров. Возможно холод и стресс сделали свое дело, — рассказывает Сергей.

Спасенного сибиряка доставили в больницу, где его осмотрели медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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