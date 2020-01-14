«Он на кладбище, сильно замерз»: поисковики ищут новосибирца, потерявшегося в Новолуговом

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:39:22+03:00

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В Новолуговом во вторник, 14 января, заблудился мужчина. Он сам дозвонился до спасателей и сообщил, что нуждается в помощи. К новосибирцу на выручку выехал Бердский поисково-спасательный отряд. Спасателям помогают поисковики «Лиза Алерт».

— Они обратились к нам, зная, что у нас есть специалист, который может вычислить координаты человека по телефону. Вводные такие: мужчина на кладбище, видит опоры ЛЭП, но сам выбраться не может, сильно замерз. Координаты вычислили, бердские спасатели выехали на снегоходах, если в ближайший час не найдут, выезжаем уже на широкий поиск. С учетом погоды возможно через пару часов придется уже идти на «прочес», он уже может не откликнуться просто, — рассказали КП-Новосибирск в «Лиза Алерт».

На момент публикациимужчина еще не был найден. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU