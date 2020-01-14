2020-01-14T07:39:22+03:00
Общество

«Он на кладбище, сильно замерз»: поисковики ищут новосибирца, потерявшегося в Новолуговом

Место его нахождения пытаются установить по сигналу мобильника
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новолуговом потерялся мужчина. Фото: «Лиза Алерт»В Новолуговом потерялся мужчина. Фото: «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Новолуговом во вторник, 14 января, заблудился мужчина. Он сам дозвонился до спасателей и сообщил, что нуждается в помощи. К новосибирцу на выручку выехал Бердский поисково-спасательный отряд. Спасателям помогают поисковики «Лиза Алерт».

— Они обратились к нам, зная, что у нас есть специалист, который может вычислить координаты человека по телефону. Вводные такие: мужчина на кладбище, видит опоры ЛЭП, но сам выбраться не может, сильно замерз. Координаты вычислили, бердские спасатели выехали на снегоходах, если в ближайший час не найдут, выезжаем уже на широкий поиск. С учетом погоды возможно через пару часов придется уже идти на «прочес», он уже может не откликнуться просто, — рассказали КП-Новосибирск в «Лиза Алерт».

На момент публикациимужчина еще не был найден. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Думали, горит: из-за задымления в новосибирскую школу приехали пожарные
«Он на кладбище, сильно замерз»: поисковики ищут новосибирца, потерявшегося в Новолуговом
«Глаза от боли невозможно открыть»: новосибирцы получили ожоги, искупавшись в бассейне
Он увидел ее в интернете и приехал: приставы разлучили влюбленного африканца с сибирячкой
«Это вакханалия какая-то!»: беременная сибирячка устроила драку в поликлинике из-за очереди
Гаишники спасли водителя легковушки, заглохшей на трассе под Новосибирском
«Ошейник врос в кожу»: сибирячка спасла замученного до полусмерти пса
Врач перепутал анализы и диагностировал у сибиряка камни в почках
«Целая коробка малышей!»: волонтеры спасли семерых щенков, замерзающих в сугробе
«Вы деньги получили — а теперь валите»: владельцы новосибирского ресторана подрались с африканскими артистами
«Сибирь» разгромила китайский «Куньлунь Ред Стар», отыгравшись со счета 0:3
В Новосибирске прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-директору планетария
«Не сразу понял, что это не я»: сибиряк нашел в соцсетях двойника. Только посмотрите, как похожи!
Запрыгивал на тепловоз и скидывал уголь: охранники поймали вора-экстремала
«Я видел там шприцы!»: соседи жаловались на погибших школьниц участковому
«Сегодня она улыбалась и даже меня обняла»: друзья рассказали о последних минутах жизни влюбленных школьниц из Новосибирска
«Долго лежал в крови на снегу»: новосибирские зоозащитники спасают сбитого машиной пса
В Москве задержали еще одного участника беспорядков на Хилокском рынке
«Они взялись за руки»: стали известны подробности гибели двух школьниц, которых нашли под окнами 17-этажки
«Они умерли сразу»: в скорой рассказали о гибели двух девочек
Двух девочек нашли мертвыми под окнами 17-этажки в Новосибирске
«Проволока порезала до костей и вросла в кожу»: собака попала в страшную ловушку в Новосибирске
В новой серии «Доктора Кто» засветился Новосибирск
На глазах ребенка: туристы занялись сексом под окнами кафе в Шерегеше
«Спасибо вам»: люди из соцсетей помогли найти пса, пропавшего под Новый год
«Странная фигура»: подписчики упрекнули русскую Барби в анорексии
«Вот где ужас-то народных сказок»: сибирячка обнаружила жестокие подробности в детской книжке
«У меня дети заплакали, когда увидели»: новосибирцы сделали горку для ребятишек, а ее снесли