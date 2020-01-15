«Вы плачете? Я плачу»: история сибирячки, победившей рак, растрогала соцсети

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:29:24+03:00

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За организатора праздников и свадеб Людмилу Ростову переживал ее родной Карасук и тысячи пользователей соцсетей: у женщины диагностировали рак. Более 160 тысяч на препараты собирали по всей области. И вот пришли хорошие новости: болезнь отступила!

Напомним, летом прошлого года 39-летняя Людмила Ростова начала страдать от болей в спине. Врачи местной больницы направили женщину на массаж и физиотерапию. Мама двоих детей мечтала о семейной поездке в Евпаторию в начале августа, но жуткая боль разрушила все планы. Родственники направили Людмилу на обследование в Новосибирскую областную больницу, и там у нее обнаружили лимфому. На нужный прперат деньги - 160 тысяч рублей - собирали всем миром. И все было не зря: болезнь удалось побороть.

— У моих родственников никогда не было раковых заболеваний, и до 38 лет я была абсолютно здоровым человеком. А тут такое... Да, было страшно, жутко, больно и невыносимо это осознать и принять. Но я справилась. Я думала так: почему строчка диагноза на бумаге должна убить меня морально? Нет. Я хозяйка своей жизни. Не болезнь. Я режиссер и я сценарист. И в моем жизненном сценарии будет хэппи энд. И точка, — призналась КП-Новосибирск Людмила Ростова.

Благодаря благотворительному сбору и помощи родственников, Людмиле удалось поехать в Израиль на полное обследование после ХМТ. Женщина совершила паломничество в Храм Рождества Христова в Вифлееме и Храм гроба Господня в Иерусалиме, молясь за здоровье близких и всех, кто помогал. Три дня назад израильские врачи подтвердили ремиссию и женщина вылетела на родину.

Полторы сотни карасучан оценили победу женщины над тяжелой болезнью.

— Вчера стало известно, что Мила Ростова победила рак! Наша землячка! Благодаря помощи неравнодушных людей, которые не прошли мимо! Вы плачете? Я плачу, от счастья, конечно! Пусть все будут здоровы, спасибо врачам, спасибо медицине, спасибо всем!, — написала родственница Людмилы в группе «Подслушано в Карасуке» «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU