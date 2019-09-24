«Болела спина, а оказалось - рак»: врачи лечили сибирячку от онкологии массажем

39-летняя Людмила Ростова – мама двух сыновей, ведущая праздников в родном поселке Карасук в Новосибирской области. В прошлом году сибирячка открыла свое праздничное агентство и собрала команду, которая помогает ей воплощать любые задумки.

Все шло хорошо, пока летом 2019 года у Людмилы не начались проблемы со здоровьем. У сибирячки появились боли в спине. Она не предала этому большого значения и начала заниматься самолечением: ходила на массаж спины, когда они не помогли, то проставила противовоспалительный препарат. Но опять вес было без толку.

- Когда пришла в больницу, меня снова отправили на курс массажа, ну и физиолечение добавили к нему, - вспоминает Мила. – Ничего не помогало. Я уже просто привыкала жить с этим дискомфортом в спине.

Дома Людмилу ждут два сына. Фото: личный архив.

«В ГРУДИ ПЕКЛО, НЕ МОГЛА ВЫТАЩИТЬ НОГИ ИЗ МАШИНЫ»

10 августа Людмила собиралась лететь вместе со своими детьми на отдых в Евпаторию. Но в конце июля ей стало намного хуже: Мила приезжала ночью со свадеб и, превозмогая жуткую боль, вытаскивала ноги из машины и шла домой.

- Боли из спины они пошли в грудную область и все начало печь. Вот в этот момент я решила обратиться в больницу, чтобы искать причину, - рассказывает Людмила.

Тогда и выяснилось, что источником боли была не спина: врачи заподозрили у сибирячки рак.

- Хорошо, что все мои родственники, узнав о проблеме, сразу же собрали консилиум. Стали думать, что же делать дальше и куда идти. Они взяли меня за шиворот и отправили в областную больницу на обследование, - вспоминает МИла.

Родные поддерживают Милу. Фото: личный архив.

В областной больнице медики озвучили сибирячке окончательный диагноз: диффузная b-крупноклеточная лимфома с поражением желудка.

- Мне врач что-то объясняла, говорила, а я уже после слов, что у меня от химии волосы выпадут перестала слушать, - признается Людмила. – Я попросила ее прерваться, потому что все равно ее не слышала.

Мила ушла на улицу: там она ела черемуху и пыталась осознать происходящее. Благодаря поддержке близких ведущая не сдалась, и начала бороться за свою жизнь.

- Я сейчас во всем стараюсь находить положительные моменты. Например, в этой ситуации, я помню как вся больница слышала мой радостный крик, что костный мозг не поражен, - говорит Мила.

Мила прошла первый курс химиотерапии. Фото: личный архив.

160 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ШАНС ВЫЖИТЬ

Сибирячка оставила детей с бабушкой и начала свой первый курс химиотерапии. Для нее это было тяжелым испытанием:

- Первый раз меня капали отечественным препаратом «Ацелбия». Он стоит в разы дешевле, чем зарубежный, но и побочных эффектов у него тоже уйма. Он наносит сильнейший удар по всему организму, - объясняет разницу в лекарствах Людмила.

Например, был такой случай: Людмила просто почесала грязным пальцем глаз, а на следующий день он воспалился, приехала домой на «каникулы» после химии, поцеловала детей и тут же появился герпес. Иммунная система ослабла в один миг.

- Лучше брать зарубежный аналог «Мабтера», его действия хватает на дольше и побочных эффектов меньше, - уверена Людмила. – У меня есть этого препарата только на 2 курса, а впереди еще 5.

Лекарство стоит 160 тысяч рублей , и требуется оно на каждый курс. Сумма немаленькая и одной Миле ее не потянуть. Если вы хотите помочь Миле , то деньги можно перечислить на карту Сбербанка: 4276 8440 1270 4938.