2020-01-14T13:31:38+03:00
Происшествия

141 заявление на «цифровых мошенников» получила новосибирская полиция

Сотрудники МВД проводят проверку по самой массовой афере нового года
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Без товара остались жители разных регионов.Без товара остались жители разных регионов.
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Жители разных регионов несут в МВД заявления против новосибирского магазина цифровой техники i_TecH. Товары в нем продавались по ценам ниже среднерыночных, и покупатели их исправно получали. До конца 2019 года.

Сначала люди верили в то, что доставка техники просто задерживается, но в разгар праздников стало очевидно, что товара уже не будет. Многие остались без оплаченных новогодних подарков.

- На данный момент в полицию поступило 141 заявление от граждан, которые заключили договоры с фирмой на приобретение средств мобильной связи, аудио- видеотехники и других товаров. По словам заявителей, заказанные и оплаченные ими товары они не получили, а представитель организации перестал выходит с ними на связь, - ответила на запрос КП-Новосибирск Аягоз Ашимова, представитель областного Управления МВД России.

141 заявление – это данные на утро 14 января, количество обращений в органы постоянно растет. Лишь сутками ранее в распоряжении полиции было 68 заявлений.

Сотни человек потеряли деньги, заказав товар в магазине цифровой техники. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- В настоящее время сотрудниками полиции по всем фактами проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию, сумма ущерба, причиненного гражданам, - комментируем Аягоз Ашимова.

За разбирательством по этому делу следим в эфирах Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Очередная программа, посвященная данному скандалу – 14 января в 9 утра по местному времени (5 мск). Слушать можно на волне 98,3 FM, либо онлайн на www.nsk.kp.ru/radio.

ИСТОЧНИК KP.RU

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