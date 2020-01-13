«Боюсь об этом сказать папе»: мошенники обманули сотни подростков и бизнесменов, оставив их без iPhone X

В Новосибирске разгорается бунт любителей Apple, в центре скандала - интернет-магазин цифровой техники. Известно, что среди пострадавших - 700 любителей "яблока". А общая сумма ущерба просто заоблачная, только один из клиентов цифромаркета сделал заказ на 800 тысяч рублей. Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с одной из пострадавших.

Сибирячке Даше 16 лет. В этом году она поступила в автотранспортный колледж. Девочка стремилась попасть на бюджет, потому что все деньги она собирала на свою мечту - iPhone X. А еще она отказалась от путешествия по России, иногда экономила на обедах, все, что дарили родные на праздники, девочка также откладывала в кубышку. За два года подросток накопил чуть больше половины – 33 тысячи рублей. Сил ждать больше не было.

Переписка с мошенниками. Фото: личный архив.

- Знакомые рассказали ей, где можно заказать айфон в два раза дешевле. Они и сами так неоднократно делали, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки Екатерина. – У магазина в Инстаграме есть аккаунт. Там Даша с продавцами и связалась. На самом деле, маркет, который открылся в марте 2019 года, исправно работал до ноября. Людям приходила техника из-за границы, все было исправно, нареканий нет. А вот тем, кто сделал заказ в декабре, уже не повезло. Суть обмана в том, что за телефон Дашу попросили перевести всю сумму полностью. Ей сказали, что телефон итак в два раза дешевле, а еще идет из-за границы. Отправили ей даже договор.

Но Екатерина чувствовала, что не все в этой истории чисто. Она попросила свою сестру - юриста - проверить документ. Родственницу еще тогда насторожило, что в договоре нет реквизитов магазина, а еще не прописана ответственность сторон. Она не рекомендовала делать покупку. Но попробуй объяснить это подростку. Даша втихую перевела все 33 тысяч рублей. В ответ ей сказали: "Жди под елочку подарок". Заветный айфон должен был прийти 30 декабря. Но ни 30, ни 31 декабря, ни в начале января посылка не пришла.

Заказы были на большие суммы. Фото: личный архив.

- Смешно, но помимо того, что ребенок в шоке она перестала верить в Деда Мороза. Мы боимся сказать об этом папе. Страшно представить, что будет, если он узнает, - рассказывает Екатерина. – Мы обратились в полицию. Там уже зарегистрировано 701 заявление от таких же обманутых, как и мы.

Екатерина говорит, что их сумма еще сущие копейки, по сравнению с тем, что потеряли люди. В полиции женщина встретила мужчину, который рассказал, что сделал заказ на 385 тысяч рублей. Думал, все будет в порядке, ведь покупает там технику он уже не впервые, но нет, удача вильнула хвостом. В мессенжерах пострадавшие пишут, что убыток понес и другой мужчина, хорошенько вложившийся в покупку брендированных «штучек» - аж 800 тысяч рублей.

Екатерины убеждена, что денег им не видать, как собственных ушей, но она, как и целая армия пострадавших, хочет, чтобы аферистов наказали.