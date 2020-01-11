2020-01-11T11:10:33+03:00
Общество

Первое в десятилетии: новосибирец снял на видео лунное затмение 11 января 2020 года

Первое лунное затмение 11 января 2020 года началось около двух часов ночи
Алена КУЛЕШОВА
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Тень от земли частично перекрыла и заставила потускнеть на час спутник в ночь на 11 января. Фото: Кадр из видеоТень от земли частично перекрыла и заставила потускнеть на час спутник в ночь на 11 января. Фото: Кадр из видео
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Новосибирцу Вячеславу Викторовичу удалось снять на видео лунное затмение 11 января 2020 года. Тень от земли частично перекрыла и заставила потускнеть на час спутник в ночь на 11 января.

— Я снимал это видео ночью в районе Телецентра. Первый фрагмент был снят в полночь, а дальше в час ночи, в два часа и десять минут и в два часа и двадцать минут, — рассказал КП-Новосибирск автор видео. — Снимал на обычную камеру «Панасоник», приближал в пятьдесят раз. Штатива с собой не оказалось, поэтому картинка слегка «дергается».

Напомним, корреспонденты КП-Новосибирск связывались с астрологом, чтобы узнать, что принесет лунное затмение сибирякам. По словам Елены Альмах, первое в новом десятилетии затмение открывает новые возможности, особенно для женщин — ведь луна олицетворяет именно их силу.

Новосибирец снял на видео первое лунное затмение в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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