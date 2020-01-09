Лунное затмение 11 января 2020 года: астролог рассказала, что нужно делать

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:21:34+03:00

Полезные рекомендации о том, как встречать лунное затмение 11 января 2020 года, - в нашем материале

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Новосибирцы едва увидят лунное затмение 11 января 2020 года — тень от Земли лишь частично перекроет спутник и заставит Луну потускнеть на час. Но астрологи уверены, что первое в новом десятилетии затмение открывает новые возможности, особенно для женщин. Как встретить лунное затмение с пользой для организма рассказала «КП-Новосибирск» астролог Елена Альмах.

Когда будет затмение?

Частичное лунное затмение начнется 11 января в 00:10 и закончится в 04:12 по новосибирскому времени. Максимальная фаза затмения произойдет в 02:10.

Как подготовиться к лунному затмению?

Вот рекомендации от Елены:

1. Три дня до затмения и три дня после — это период повышенного эмоционального напряжения, преодолеть его помогут даже простые действия, направленные на оздоровление. Нужно выспаться, есть легкую здоровую пищу, пить травяные успокоительные чаи, отказаться от вредных привычек, не употреблять алкоголь и так далее.

2. Хорошо сделать генеральную уборку, избавится от хлама и ненужных вещей. Рекомендуется приготовить два стакана чистой воды, зеркало и свечу.

Как встретить лунное затмение?

В лунное затмение можно избавиться от вредных привычек и всего, что мешает жить: болезней, привязанностей, слабостей, зависимостей и так далее. Вот, что советует астролог:

1. Утром и вечером 10 января необходимо принять контрастный душ, 5-7 циклов за 5-10 минут: мужчины начинают и заканчивают холодной водой, женщины — горячей. За час до затмения маленькими глотками медленно выпить стакан воды. Задернуть шторы. Зажечь свечу, посидеть возле нее и, глядя на огонь, не спеша подумать, от чего вы хотите избавиться.

2. За 10 минут до затмения успокоить мысли и эмоции, посмотреться в зеркало и лечь на пол головой на восток (определите по компасу или по карте Новосибирска, север на карте всегда вверху). Можно прикрыться одеялом.

3. Закройте глаза, максимально расслабьтесь. Представьте свое отражение перед своим внутренним взором со всеми своими недостатками и несовершенствами, от которых хотите избавиться. Сожмите свое изображение в точку и на выдохе отправьте в космос подальше, пусть оно там раствориться.

4. Когда перед вашим внутренним взором будет чисто, полежите немного спокойно, встаньте и примите контрастный душ, смывая с себя следы того, от чего избавились.

5. Выпейте не спеша стакан воды, представляя, как ваше тело и душа наполняются положительными энергиями, радостью, удачей, любовью, благополучием. Можете ложиться спать. Своими эмоциями, мыслями и ощущениями ни с кем делиться не надо.

— Любое лунное затмение наиболее важно для женщин, потому что луна — это женская планета. Соответственно, в момент затмения женские энергии перекрываются. Важно, что затмение пройдет в кардинальных знаках Рака и Козерога. В восточном календаре Козерог тождественен крысе, он открывает гороскоп и знаменует собой начало новых дел. Затмение необходимо тем, кто хочет жить осознанно; тем, кто чувствует приближение глобальных перемен в жизни; у кого грандиозные планы на 2020 год и всю оставшуюся жизнь, — уверена астролог Елена Альмах.

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ИСТОЧНИК KP.RU