2020-01-11T06:33:08+03:00
Дом. Семья

«Можно смотреть вечно»: белка, откапывающая шишку из тазика со снегом, позабавила соцсети

За день ролик набрал 6,4 тысячи просмотров
Алена КУЛЕШОВА
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Белочка Соня весело играет с шишкой в снегу. Фото: Кадр из видеоБелочка Соня весело играет с шишкой в снегу. Фото: Кадр из видео
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Сибирячка Елена Ермакова выложила на своей страничке в Instagram видео, в котором ее домашняя белка по имени Соня забавно пытается откопать шишку в тазике со снегом. Буквально за день ролик с пушистой красавицей набрал 6,4 тысяч просмотров.

— Вот только пару дней назад сказала, что хочу снять видео со свежевыпавшим снегом. И вчера, как по заказу, выпал свежий и красивый снежок! — пишет сибирячка в своих соцсетях. — А момент, где Соня откапывает шишку можно просто пересматривать вечно!

Подписчики Елены также не остались равнодушными после просмотра этого видео. Многие из них написали, что играющая в снегу белочка выглядит очень милой. А некоторые даже признались, что были бы не против также повеселиться — жаль только, что снега в их краях нет:

— Какая прелесть! Соня — просто милашка.

— Это у нее такой снежный тик-так.

— Вот нам бы так! Жаль, что снега этой зимой почти и нет, — пишут люди.

Белка, откапывающая шишку из тазика со снегом, позабавила соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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