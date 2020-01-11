«Можно смотреть вечно»: белка, откапывающая шишку из тазика со снегом, позабавила соцсети

11 Янв. 2020 2020-01-11T06:33:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибирячка Елена Ермакова выложила на своей страничке в Instagram видео, в котором ее домашняя белка по имени Соня забавно пытается откопать шишку в тазике со снегом. Буквально за день ролик с пушистой красавицей набрал 6,4 тысяч просмотров.

— Вот только пару дней назад сказала, что хочу снять видео со свежевыпавшим снегом. И вчера, как по заказу, выпал свежий и красивый снежок! — пишет сибирячка в своих соцсетях. — А момент, где Соня откапывает шишку можно просто пересматривать вечно!

Подписчики Елены также не остались равнодушными после просмотра этого видео. Многие из них написали, что играющая в снегу белочка выглядит очень милой. А некоторые даже признались, что были бы не против также повеселиться — жаль только, что снега в их краях нет:

— Какая прелесть! Соня — просто милашка.

— Это у нее такой снежный тик-так.

— Вот нам бы так! Жаль, что снега этой зимой почти и нет, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/754047" frameborder="0"></iframe> Белка, откапывающая шишку из тазика со снегом, позабавила соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка спасла и приручила белку, которая стала звездой Инстаграма

«Комсомолка» побывала в квартире, где живет необычный питомец — годовалая белка Соня (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU