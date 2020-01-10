«Она была без сознания»: стали известны подробности падения девочки в колодец

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:59:47+03:00

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Надежда Максимова живет рядом с тем местом, где в пятницу, 10 января произошла трагедия. Девятилетняя девочка упала в открытый колодец. Все случилось во дворе дома №261/2 по улице Кропоткина.

— Я услышала вой сирены и выглянула в окно, потом вышла на улицу. Увидела во дворе спасателей и врачей «скорой». Один из медиков нес девочку на руках, она не кричала, видимо была без сознания, — рассказала КП-Новосибирск Надежда. — Сейчас крышку колодца уже закрыли.

Сибирячка говорит, что живет в доме по Кропоткина уже 15 лет. Уверяет, что колодец там всегда был закрыт, как так оказалось, что крышки вдруг не оказалось на люке, не понимает.

— Там проходит теплотрасса. Меня очень удивило, что там делал ребенок, ведь детская площадка и горка в другом месте. Там обычно ставят машины, — удивляется женщина. — Сколько здесь живем, никогда таких случаев не было. Девочке желаем скорейшего выздоровления. Это трагедия.

Напомним, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ЧП. Во дворе дома №261/2 по улице Кропоткина в открытый люк провалилась девочка. Ребенку девять лет. На место происшествия сразу выехали спасатели, которые достали школьницу из люка. Также приехали врачи «скорой». Они увезли ребенка в больницу. Там врачи диагностировали у нее перелом кости голени.

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Сейчас ребенок в больнице. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU