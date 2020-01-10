2020-01-10T15:52:00+03:00
Происшествия

«Вытащили, и в сугроб, как труп»: девочка упала в открытый колодец

Сейчас ребенок в больнице
Ульяна ДЖАНКОВА
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Девочка провалилась в открытый колодец.Девочка провалилась в открытый колодец.
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В Заельцовском районе Новосибирска произошло ЧП. Во дворе дома №261/2 по улице Кропоткина в открытый люк провалилась девочка. Ребенку девять лет. На место происшествия сразу выехали спасатели, которые достали школьницу из люка. Также приехали врачи «скорой». Они увезли ребенка в больницу.

— Девочка находится в детской больнице №3. У нее диагностировали перелом кости голени на одной ноге. Она в сознании, — сообщила главный врач станции скорой «Медицинской помощи» Ирина Большакова.

Фото с места ЧП, опубликованные в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ужаснули подписчиков паблика.

Ребенка доставили в больницу.

Ребенка доставили в больницу.

— Вытащили и в сугроб, как труп.

— Все правильно. только на спину и «не кантовать» по возможности — на всякий случай. Если поврежден позвоночник. А «скорая» на специальный щит должна переложить.

— На моих глазах также ребенок шел со школы и провалился в открытый колодец, который припорошен снегом. Как сейчас помню этот шок, поворачиваемся, и ребенок куда-то пропадает. Хорошо, что девочка успела ручками зацепиться и мы подбежали, вытянули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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